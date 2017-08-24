Катар заявив про повернення свого посла в Іран

Катар поверне свого посла, відкликаного з країни в минулому році, в Тегеран. Про це йдеться в заяві катарського МЗС, передає РБК.

У МЗС Катару заявили, що дипломат "повернеться в Тегеран для виконання своїх дипломатичних обов'язків".

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"Держава Катар висловила прагнення зміцнювати двосторонні відносини з Ісламською Республікою Іран у всіх сферах", - підкреслили в МЗС Катару.

Катар відкликав свого посла з Ірану в січні 2016 року. Тоді ж дипломатичні відносини з Іраном розірвали Саудівська Аравія, Бахрейн, Джибуті та Судан.

Конфлікт арабських країн з Іраном виник після страти 2 січня в Саудівській Аравії 47 осіб, в тому числі богослова Німра аль-Німра, який був одним із лідерів шиїтської громади в цій країні. Це викликало акції протесту в країнах регіону (як в Ірані, так і з боку шиїтів в Саудівській Аравії, Бахрейні та Іраку).

Зокрема, учасники акції в Тегерані влаштували погром в саудівському посольстві й підпалили його.