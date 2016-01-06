Джибуті розриває дипломатичні відносини з Іраном

Як передає телеканал "Аль-Арабія", уряд країни повідомив, що міністр закордонних справ Джібуті Махмуд Алі Юсуф "розірвав дипломатичні відносини з Іраном".

Нагадаємо, 3 січня таке рішення прийняла Саудівська Аравія, а потім на знак солідарності з нею - Бахрейн і Судан. ОАЕ і Кувейт знизили дипломатичні відносини з Іраном, обмежившись тим, що відкликали з цієї країни своїх послів.

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Конфлікт арабських країн з Іраном виник після страти 2 січня в Саудівській Аравії 47 осіб, в тому числі богослова Німра аль-Німра, який був одним з лідерів шиїтської громади в цій країні. Це викликало акції протесту в країнах регіону (як в Ірані, так і з боку шиїтів в Саудівській Аравії, Бахрейні та Іраку). Зокрема, учасники акції в Тегерані влаштували погром в саудівському посольстві і підпалили його.