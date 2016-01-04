Судан видворяє посла Ірану та розриває дипвідносини - ЗМІ

Як повідомляє саудівське державне інформагентство SPA, керівник адміністрації президента Судану Таха Отман аль-Хуссейн поінформував по телефону керівництво Саудівської Аравії про рішення вислати з його країни посла Ірану і всю дипмісію, а також відкликати суданського посла з Ірану.

Представник Судану підкреслив, що його країна засуджує "втручання Ірану в справи регіону за допомогою сектантів", а також недбалість іранської влади, яка не змогла запобігти атакам на саудівське посольство і консульство в Ірані.

Аль-Хуссейн також заявив, що Судан висловлює солідарність з Саудівською Аравією "у боротьбі з тероризмом та здійсненні заходів стримування проти нього".

Нагадаємо, раніше про розрив дипломатичних відносин з Іраном заявив Бахрейн.

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3 січня Саудівська Аравія заявила про розрив дипломатичних відносин з Іраном на тлі конфлікту, який розгорнувся після страти 2 січня в Саудівській Аравії 47 осіб, в тому числі богослова Німра аль-Німра, одного з лідерів шиїтської громади в цій країні.

У зв'язку зі стратою в країнах регіону (як в Ірані, так і з боку шиїтів в Саудівській Аравії і Бахрейні) пройшли акції протесту, зокрема учасники акції протесту в Тегерані влаштували погром в саудівському посольстві і підпалили його.

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