Експерти кажуть, що він технічно "дрейфує" поза межами Північноатлантичного Альянсу.

Американський штат Гаваї через географічні та історичні примхи не підпадає під дію пакту НАТО, тому Альянс не зобов'язаний його захищати в разі нападу.

Так, фактично союзники Штатів не повинні вступати у війну, якщо хтось нападе на базу Військово-морських сил США в Перл-Харборі або на штаб-квартиру Індо-Тихоокеанського командування на північний захід від Гонолулу, пише CNN.

Президент аналітичного центру Тихоокеанського форуму в Гонолулу Девід Санторо пояснює це тим, що 50-й штат не є частиною континентальної частини Сполучених Штатів. Виняток прописаний у Вашингтонському договорі, створеному за 10 років до того, як Гаваї стали штатом.

Відео дня

У Державному департаменті підтвердили це журналістам, однак зазначили, що стаття 4 передбачає проведення консультацій між членами НАТО, якщо територіальна цілісність, політична незалежність або безпека одного з них перебуває під загрозою.

Низка експертів вважає, що через політичну ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні необхідно більш уважно поставитися до цього питання. Наприклад, військові бази США на Гаваях можуть відігравати життєво важливу роль у разі агресії Півнійчної Кореї чи оборони Тайваню.

Старший директор Індо-Тихоокеанської програми зовнішньої політики і політики безпеки Тихоокеанського форуму Джон Хеммінгс вважає, що такий статус Гаваїв усуває "елемент стримування" для Китаю. Також він каже, що варто включити до складу НАТО острів Гуам, де розташовано американську військово-повітряну базу Андерсен.

Інші аналітики впевнені, що в разі нападу на Гаваї або Гуам союзники Сполучених Штатів поставлять на перше місце зв'язки з державою, а не формальність в договорі.

НАТО: останні новини

Як відомо, з початку повномасштабної війни проти України членами Північноатлантичного Альянсу стали ще дві країни - Швеція та Фінляндія.

Росія заявляла, що хоче уникнути розширення НАТО, однак тепер її загальний кордон з країнами-членами Альянсу збільшився більш ніж удвічі.

За словами віце-прем’єра України Ольги Стефанішиної, діалогу щодо вступу України до НАТО не дають розвиватися США та Німеччина.

Вас також можуть зацікавити новини: