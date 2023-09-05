Інцидент з падінням російських дронів і ракет на території країн-членів НАТО не будуть розглядатися, як військова агресія проти них.
Про це заявив експерт з міжнародної безпеки Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко в ефірі телеканалу FREEДОМ. За його словами, для "активації" п'ятої статті НАТО в нападі на країну-члена повинні бути три складові:
- За нападом повинні стояти регулярні збройні сили третьої країни.
- Дії регулярних сил повинні бути підпорядковані стратегічному плану, затвердженому на вищому військовому рівні цієї країни.
- Стратегічні військові плани теж повинні бути затверджені на найвищому політичному рівні.
"З цієї точки зору жоден з інцидентів, які ми бачили, в тому числі і останній, щодо Румунії, не підпадає навіть ні під один з цих трьох обов'язкових компонентів, трьох обов'язкових складових для того, щоб можна було говорити про загрозу системи колективної безпеки", - пояснив есксперт.
Він вважає, що російській владі було б вигідно, якби в НАТО почали говорити про п'яту статтю, при цьому не роблячи ніяких дій.
"Тоді російська пропаганда отримує просто ідеальну картинку, вони можуть говорити: "Ось, бачите, НАТО не може захистити саме себе, тому що ось вони говорять про п'яту статтю, але далі розмов у них нічого не виходить. Отже, ця система не працює". Тобто для Альянсу в цій ситуації, щоб вибити козирі з рук російської пропаганди, ідеальний варіант - максимально м'яка реакція", - підкреслив Жовтенко.
Падіння дронів в Румунії: що відомо
Нагадаємо, минулої ночі РФ атакувала Одеську область безпілотними літальними апаратами. Українські прикордонники заявили, що дрони-камікадзе впали і на румунській території, вони зафіксували дві детонації.
У Міноборони Румунії сказали, що "категорично заперечують" цю інформацію. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази, тому заперечувати падіння дронів в Румунії не має сенсу.
На початку серпня жителі Сеаталхиое заявили, що над їхніми будинками пролетіли дрони під час атаки на український порт Ізмаїл. Тоді Міноборони Румунії також заперечувало інцидент.