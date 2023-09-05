Він переконаний, що м'яка реакція членів Альянсу - найкращий варіант у цій ситуації.

Інцидент з падінням російських дронів і ракет на території країн-членів НАТО не будуть розглядатися, як військова агресія проти них.

Про це заявив експерт з міжнародної безпеки Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко в ефірі телеканалу FREEДОМ. За його словами, для "активації" п'ятої статті НАТО в нападі на країну-члена повинні бути три складові:

За нападом повинні стояти регулярні збройні сили третьої країни. Дії регулярних сил повинні бути підпорядковані стратегічному плану, затвердженому на вищому військовому рівні цієї країни. Стратегічні військові плани теж повинні бути затверджені на найвищому політичному рівні.

"З цієї точки зору жоден з інцидентів, які ми бачили, в тому числі і останній, щодо Румунії, не підпадає навіть ні під один з цих трьох обов'язкових компонентів, трьох обов'язкових складових для того, щоб можна було говорити про загрозу системи колективної безпеки", - пояснив есксперт.

Він вважає, що російській владі було б вигідно, якби в НАТО почали говорити про п'яту статтю, при цьому не роблячи ніяких дій.

"Тоді російська пропаганда отримує просто ідеальну картинку, вони можуть говорити: "Ось, бачите, НАТО не може захистити саме себе, тому що ось вони говорять про п'яту статтю, але далі розмов у них нічого не виходить. Отже, ця система не працює". Тобто для Альянсу в цій ситуації, щоб вибити козирі з рук російської пропаганди, ідеальний варіант - максимально м'яка реакція", - підкреслив Жовтенко.

Падіння дронів в Румунії: що відомо

Нагадаємо, минулої ночі РФ атакувала Одеську область безпілотними літальними апаратами. Українські прикордонники заявили, що дрони-камікадзе впали і на румунській території, вони зафіксували дві детонації.

У Міноборони Румунії сказали, що "категорично заперечують" цю інформацію. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази, тому заперечувати падіння дронів в Румунії не має сенсу.

На початку серпня жителі Сеаталхиое заявили, що над їхніми будинками пролетіли дрони під час атаки на український порт Ізмаїл. Тоді Міноборони Румунії також заперечувало інцидент.

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