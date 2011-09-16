У Молдові телеканали зобов'язані показувати фільми з субтитрами
20:27, 16 вересня 2011Світ
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Закон є давно, але мало хто виконує
Координаційна рада з питань телебачення і радіо (КРТР) Молдови зобов`язала телевізійні канали країни транслювати фільми зарубіжного виробництва виключно мовою оригіналу з субтитрами державною мовою.
Як повідомили РосБізнесКонсалтингу у КРТР, на приведення своєї діяльності у відповідність до положень чинного законодавства телекомпаніям відведений термін в один місяць. До порушників застосовуватимуться санкції.
Голова КРТР Молдови Маріан Показний зазначив, що наразі близько 90% телекомпаній країни не дотримуються положень Кодексу про телебачення і радіо, які вимагають транслювати фільми іноземного виробництва з субтитрами молдавською.
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