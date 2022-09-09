Загалом, настрої німців щодо України майже не змінилися.

70% німців не відмовляться від підтримки України, навіть якщо через це злетять ціни на енергоносії.

Про це йдеться у даних опитування, опублікованих німецьким мовником ZDF.

21% респондент виступає за те, щоб від такої підтримки відмовитися в обмін на дешевші тарифи.

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40% закликали посилити військову допомогу ЗСУ з боку Заходу, водночас 24% опитаних громадян виступають за скорочення цієї допомоги.

Загалом, настрої німців щодо України у порівнянні з попередніми місяцями практично не змінилися, констатує телекомпанія.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.

Після Балаклії, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, українці можуть звільнити за 72 години і Куп'янськ – це важливий логістичний шлях, що забезпечує угруповання ворога на сході України.

На думку американського генерала Марка Міллі, контрнаступ ЗСУ досі поки що на ранніх стадіях, але вже помітний стійкий прогрес.

З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили вже 51 900 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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