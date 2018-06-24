У Британії назавжди: «український брейвік» Лапшин отримав довічне за тероризм

Суддя, звертаючись до підсудного сказав: «ви діяли наодинці, керуючись екстремістськими і жахливими забобонами... такі погляди, ненависть та мотиви засуджують усі люди здорового глузду».

Нагадаємо – напередодні, 21 жовтня, Павло Лапшин, який перебував в Англії на стажуванні, визнав себе винним у головних обвинуваченнях: в убивстві 82-річного пенсіонера-мусульманина Мохаммеда Саліма та влаштуванні кількох вибухів біля мечетей у містечках поблизу Бірмінгема.

Павло Лапшин приїхав на стажування в компанію Delcam, що розробляє комп’ютерне програмне забезпечення, вигравши конкурс у Дніпропетровську. 24 квітня він прибув у Бірмінгем і був поселений у передмісті Смолл Хіт, де розташовані корпуси Delcam. Через кілька днів у тому регіоні на заході Англії почалися події, які британська преса називає «трьома місяцями терору».

Значну частину населення Смолл Хіт складають мусульмани – вихідці з Пакистану та інших країн Азії. У тому передмісті зосереджено чимало мечетей, мусульманських освітніх закладів та спеціалізованих крамниць. 29 квітня від ударів ножем у спину загинув 82-річний Мохаммед Салім, який пізно увечері повертався додому з молитви в одній з мечетей Смолл Хіт.

Після убивства у квітні поліція оприлюднила відеозапис камер вуличного спостереження, які зафіксували, як з місця події утікав молодий чоловік. Було оголошено навіть винагороду – 10 тисяч фунтів стерлінгів – тому, хто допоможе встановити особу вбивці, але упізнати підозрюваного ніхто не зміг.

Майже через два місяці, 21 червня, вибухнув пристрій біля мечеті у містечку Волсолл. Ніхто поранень не зазнав, бо більшість людей перебували у стінах будівлі. За тиждень – 28 червня – стався вибух біля мечеті у місті Вулвергамптон. Знову ніхто не постраждав. Терористи не зупинялись: 12 липня стався іще один вибух, біля мечеті у Тіптоні. І хоча поліція назвала бомбу у Тіптоні найпотужнішою то найнебезпечнішою (разом з вибухівкою у пристрій було запаковано понад півкілограма цвяхів) серед усіх спроб влаштувати масове кровопролиття, на щастя, вкотре обійшлось без постраждалих.

Одначе, після цієї атаки, 18 липня Павла Лапшина упізнали на відеозаписах камер спостереження. Поліцейські заарештували українця за підозрою у причетності до вибухів, і вже за кілька днів висунули офіційні обвинувачення у злочинах.

А через три місяці, 21 жовтня, сам Павло Лапшин на суді у Лондоні визнав себе винним.

На судові слухання на прохання українського терориста для нього викликали перекладачів – щоправда, з англійської на російську.

Британська поліція змогла зібрати достатньо твердих доказів, і, разом з визнаннями провини самим обвинуваченим, потенційно тривалий судовий процес виявився непотрібним.

Пізніше донька вбитого Лапшиним Мохаммеда Саліма, Шазія Хан, після визнання Павлом його провини, казала, що її батько нічим не провокував убивцю: «Для нас полегшення у тому, що нам не треба сидіти на тривалому, виснажливому судовому процесі і вислуховувати жахливі подробиці цього страшного злочину. Наш батько був чудовою, доброю людиною. Він став об’єктом нападу лише через його релігію. Його борода й одяг вказували на те, хто він був. Павло того вечора вирішив його убити. Можливо, він отримає покарання, яке заслужив і більше не зможе чинити такі злочини ніколи…»

Ненависть made in Ukraine

Одним з головних завдань поліції було з’ясувати мотиви дій затриманого. Британські слідчі навіть їздили до Дніпропетровська.

Як виявилось, сам Павло Лапшин, згідно з оприлюдненими даними, заявив поліції на перших же допитах, що його головним мотивом була ненависть до представників інших рас.

Відео допиту Павла Лапшина

Представник поліції місцевості Вест Мідландс Маркус Біл розповів 21 жовтня у Лондоні: «Ми вважаємо, і сам він сказав під час допитів, що його мотивом головно було те, що на його думку білі люди кращі ніж інші, і що вбивав він саме з тих причин». Біл також підкреслив, що лише випадковість сприяла тому, що від вибухових пристроїв, підкладених обвинуваченим біля мечетей, ніхто не постраждав.

Поліція стверджує, що під час обшуку у помешканні Павла Лапшина виявили компоненти для нових вибухових пристроїв. Сам українець зізнався, що шукав в інтернеті інструкції, а також складники й пристрої для скоєння нападів. Павло придбав і пристосовував мобільні телефони для детонування вибухівки.

Українського громадянина британська поліція і преса назвали людиною, «переповненою злом і з отруєною свідомістю». При цьому, британські правоохоронці наразі вважають, що Лапшин діяв наодинці і не був пов’язаний з екстремістами в Англії.

Слідчі припускають, що радикалізація поглядів Павла Лапшина почалася в Україні, і повідомляють, що він читав російськомовні расистські та неонацистські матеріали в інтернеті.

Вічна «прописка»

Прокуратура вимагала повного довічного ув'язнення без права на перегляд чи дострокове звільнення. У той же час, адвокати Лапшина посилалися на Європейську конвенцію з прав людини і просили врахувати, що український громадянин визнав свою провину та повністю співпрацював зі слідством, тому закликали суддю визначити у довічному вироку мінімальний термін – 35-40 років, після якого підсудний мав би право просити зміни способу покарання. Натомість, прокурори наголошували, що терорист під час допитів не виявляв жалю і не каяття за скоєне. Промови у суді, більше відомому під історичною назвою Олд Бейлі (Old Bailey), 25-річному студенту-спіранту з Дніпропетровська перекладала на російську мову перекладач, яка складала присягу і сиділа поруч з підсудним.

Зрештою, суддя визначив мінімальний термін вироку, після якого Лапшин зможе попросити про помилування – 40 років. Якщо Павло залишиться живим у Британській в’язниці, на той час йому буде 65 років.

Богдан Цюпин, Лондон