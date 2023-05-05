Росія використає удар безпілотника по Кремлю 3 травня, щоб збільшити кількість скасувань парадів до Дня перемоги 9 травня.
Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 4 травня. Зазначається, що російські чиновники вже скасували паради 9 травня в 21 місті Росії та в окупованому Криму без офіційного обґрунтування чи з міркувань безпеки.
"Раніше ISW оцінювало, що Росія використає удар по Кремлю, щоб скасувати заходи 9 травня та збільшити свої інформаційні зусилля, щоб представити війну в Україні як екзистенційну загрозу для Росії. Кремль, імовірно, сподівається обмежити типові події 9 травня, щоб приховати деградацію російської армії, оскільки такі заходи демонструють передову російську військову техніку, значна частина якої або має критичне значення для російських операцій в Україні, або була знищена за 14 місяців виснажливих боїв", - йдеться в повідомленні.
Кремль також, сподівається стримати події 9 травня через побоювання, що вшанування загиблих військовослужбовців можуть стати потенційним джерелом внутрішньої негативної реакції на високу кількість втрат Росії в Україні.
Удар по Кремлю безпілотниками - що відомо
Як повідомляв УНІАН, 3 травня невідомі безпілотники нібито здійснили атаку на Кремль. Росія заявила, що ударом по Кремлю було скоєно замах на президента й бездоказово звинуватила в інциденті Україну. А російські депутати й чиновники закликали посилити у відповідь удари по центрах прийняття рішень в Україні. Зокрема, екс-президент РФ Дмитро Медведєв закликав убити Володимира Зеленського.
Глава української держави Володимир Зеленський заявив, що Україна не атакує ні президента Росії Володимира Путіна, ні Москву. Прес-секретар глави держави Сергій Нікіфоров наголосив, що завданням України у війні є визволення окупованих територій, а не удари по Москві.
У США удар безпілотника по Кремлю прокоментували так, що Україна сама вирішує, як саме їй захищатись. А в британському Міністерстві оборони вважають, що Україні не вигідна атака безпілотників на Кремль. На думку Лондона, Росія має для подібного інциденту набагато більше мотивів, тож сама інсценувала цей удар.