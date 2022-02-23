Обмеження введуть через визнання Москвою терористичних формувань "ЛДНР"

Уряд Австралії запровадить санкції проти Російської Федерації. Рішення прийняли визнання Кремлем "незалежності ЛДНР".

Про це пише ABC News.

"Вторгнення в Україну фактично вже почалося. Росія зараз на піку готовності завершити повномасштабне вторгнення в Україну", – заявив прем'єр-міністр Скотт Моррісон.

Санкції торкнуться вісьмох громадян РФ - члени Ради Безпеки Російської Федерації-групи вищих держчиновників та голів оборони. Їм заборонять в'їзд в країну.

"Також будуть заборонені будь-які фінансові операції, пов'язані з австралійськими структурами та організаціями. Санкції стосуватимуться одного державного банку Росії та банків, пов'язаних з оборонною та військовою промисловістю", - зазначив політик.

Крім того, австралійська влада введе "сильні" економічні санкції проти ОРДЛО. Обмеження торкнуться транспорту, енергетики, телекомунікацій, запасів нафти та газу, а також корисних копалин

Визнання Путіним "ЛДНР"

21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання терористичних організацій "ЛДНР". Відразу після заяви Путіна послідувала реакція країн Заходу. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

22 лютого Путін доручив ввести війська на окупований Донбас. За його словами, РФ визнала "ЛДНР" в межах Донецької та Луганської областей, що може бути сигналом готовності росіян до силового захоплення інших територій України.

При цьому Путін продовжив тиснути на Україну і захід, заявивши, що Київ повинен відмовитися від вступу в НАТО і "демілітаризуватися".

У зв'язку з цим західні країни почали вводити санкції щодо РФ. Міністри закордонних справ ЄС схвалили першу серію санкцій проти Росії у зв'язку з визнанням "ЛНР" та "ДНР". У свою чергу Міністерство фінансів США підтвердило введення санкцій проти російських банків "ВЕБ" та "Промсвязьбанк", а також проти їх 42 дочірніх компаній.

Слідом федеральний уряд Канади також оголосило про нові санкції проти Росії. Крім того, про введення економічних обмежень проти Москви оголосили навіть в Японії.

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