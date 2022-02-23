"ВЕБ" і "Промсвязьбанк" більше не зможуть вести бізнес в Сполучених Штатах.

Міністерство фінансів США підтвердило введення санкцій проти російських банків "ВЕБ" і "Промсвязьбанк", а також проти їх 42 дочірніх компаній.

Повний список опублікований на сайті Мінфіну.

Повідомляється, що введення санкцій починає "процес демонтажу" фінансової мережі Кремля, його здатності фінансувати дестабілізуючу діяльність в Україні і в усьому світі.

У заяві йдеться, що "Внешэкономбанк" і "Промсвязьбанк" відіграють особливу роль у підтримці обороноздатності Росії та її економіки.

"Ці санкції гарантують, що "ВЕБ" і "Промсвязьбанк" більше не зможуть вести бізнес в США і будуть відрізані від американської фінансової системи. Всі активи, що знаходяться під юрисдикцією США, будуть негайно заморожені, а американським фізичним і юридичним особам заборонено вести справи з цими установами без дозволу OFAC", - йдеться в повідомленні.

Російський футбольний клуб ЦСКА потрапив під санкції як актив "ВЕБ".

Також Мінфін ввів санкції проти дітей російських чиновників, наближених до Володимира Путіна.

Денис Бортніков - син глави ФСБ Олександра Бортнікова, один з керівників "ВТБ".

Петро Фрадков - голова і головний виконавчий директор "ПСБ", син екс-прем'єра Росії і колишнього директора Служби зовнішньої розвідки Михайла Фрадкова.

Володимир Кирієнко-гендиректор VK Group, син "куратора внутрішньої політики Путіна" Сергія Кирієнка.

Також управління з контролю за іноземними активами посилило обмеження на операції з російським суверенним боргом

"Ці обмеження істотно перекрили Росії основний спосіб залучення грошей. Це створює навантаження на ресурси російської держави і підвищує ризик її здатності управляти своїми фінансами", - наголошується в заяві.

Визнання "ЛДНР" Росією

21 лютого президент РФ Володимир Путін заявив про визнання Росією терористичних організацій "ЛДНР".

Того ж дня Путін наказав ввести частина регулярних військ на територію окупованих Донецької та Луганської областей.

У НАТО заявили, що Росія перейшла від прихованих спроб дестабілізувати Україну до відкритих військових дій.

Президент США Джо Байден вже підписав указ про введення санкцій у зв'язку з визнанням Росією незалежності так званих "ДНР" і "ЛНР".