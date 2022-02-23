Японська сторона прийняла рішення запровадити заборону на випуск у своїй країні облігацій Росії.

Влада Японії запроваджує санкції проти Росії через її дії на території України, деталі обмежувальних заходів будуть опрацьовані й оголошені найближчими днями.

Японія вирішила запровадити заборону на випуск у своїй країні російських облігацій, заморозити активи деяких росіян і обмежити можливість на здійснення поїздок, розповів японський прем'єр-міністр Фуміо Кісіда, пише Reuters.

Чиновник зазначив, що ситуація між Україною і РФ залишається досить напруженою, і японська сторона продовжить за нею уважно стежити.

"Дії Росії явно завдають шкоду суверенітету України й суперечать міжнародному праву. Ми ще раз критикуємо ці дії й настійно закликаємо Росію повернутися до дипломатичних дискусій", – заявив прем'єр.

Раніше стало відомо, що уряд Японії погоджує запровадження економічних санкцій проти РФ після визнання Кремлем незалежності самопроголошених "ЛДНР". Журналісти з'ясували, що обмежувальні заходи стосуватимуться експорту високотехнологічної продукції, в якій використовуються передові технології.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" і "ДНР". В одному з пунктів йшлося, що у псевдореспубліки з "миротворчою" місією зайдуть війська Росії.

Після цього президент США Джо Байден запровадив санкції проти "ЛДНР". Пізніше Штати запровадили нові обмежувальні заходи проти Росії. Потім американське Міністерство фінансів повідомило, що були запроваджені санкції проти російських банків "Промсвязьбанк" і "ВЕБ", а також щодо їх 42 дочірніх компаній.

Ще ЗМІ дізналися, що посли Європейського Союзу погодили санкції проти РФ у зв'язку з визнанням російською владою "ЛДНР".

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