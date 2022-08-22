Для всіх інших постачання зброї в Україну не є табу.

Угорщина та Австрія є єдиними країнами Європейского союзу, які відмовилися передати Україні зброю для протистояння Росії у війні.

Про це розповів голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі інформаційного телемарафону.

Він відзначив, що деякі країни навіть змінювали законодавство, щоб допомогти Україні.

"За виключенням Угорщини й Австрії, як нейтральної країни, зараз для жодної країни Європи постачання зброї в Україну не є табу, хоча було таким. Але питання не в тому, що вони (країни ЄС - УНІАН) проти, питання в тому, що коли вони за, але в практичній площині з'являється багато різних речей, отаких аргументів і дискусій", - розповів Кулеба.

У таких випадках українська сторона пояснює, що кожен день внутрішньополітичних дискусій у партнерів коштує людських втрат на фронті.

Водночас Кулеба відзначив, що відкриття кордонів для біженців з України було "щирим поривом європейців".

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що західна зброя від прантерів не опиниться у ворога, як це сталося на початку 2000-х з Іраком та Афганістаном.

Нагадаємо, що Федеральне міністерство оборони Німеччини відкинуло заклик коаліційних політиків поставити Україні більше зброї.

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