Александер Шалленберг зазначив, що ризики ядерної ескалації зараз вище, ніж раніше.

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував Російську Федерацію за погрози застосувати ядерну зброю. Дипломат вказав, що це надзвичайно небезпечно, морально неприйнятно, а також є порушенням міжнародного права.

"Загрози ядерною зброєю надзвичайно небезпечні. Вони не тільки абсолютно морально неприйнятні, вони також знижують поріг гальмування для інших і явно порушують міжнародне право. Немає альтернативи ядерному роззброєнню, тому що поки існує ця жахлива зброя, вона становить загрозу для всіх нас. Ми повинні знищити його, перш ніж воно знищить нас", - заявив глава зовнішньополітичного відомства Австрії.

При цьому він зазначив, що ризики ядерного конфлікту або аварії залишаються значними через погрози Москви, а також посилюється ядерна риторика на Корейському півострові та зростає напруженість в Південно-Китайському морі й Південній Азії. За словами Шалленберга, є ознака нової гонки ядерних озброєнь, але з більшою кількістю гравців, ніж під час холодної війни, що набагато небезпечніше.

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"Небезпека ядерної ескалації - навмисної чи випадкової - вища, ніж була протягом тривалого часу. Пора раз і назавжди розвіяти небезпечний міф про те, що ядерна зброя створює безпеку, навіть якщо вона призначена для стримування. Вона несе загрозу для всіх нас й не знає кордонів", - підкреслив дипломат.

Ядерні загрози Путіна - що відомо

У Кремлі вже неодноразово погрожували застосувати ядерну зброю проти України та країн Заходу. Російські пропагандисти пропонували перетворити українські міста в радіоактивний попіл.

Нові ядерні погрози посипалися з Москви після зустрічі "Рамштайн-8", в рамках якої союзники Києва прийняли рішення про новий пакет військової допомоги. Напередодні переговорів генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що нові поставки зброї допомоги дозволять Україні піти в наступ.

22 січня глава Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що удари по Росії західним озброєнням "призведуть до відповідних заходів більш потужної зброї".

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