Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг розкритикував Російську Федерацію за погрози застосувати ядерну зброю. Дипломат вказав, що це надзвичайно небезпечно, морально неприйнятно, а також є порушенням міжнародного права.
"Загрози ядерною зброєю надзвичайно небезпечні. Вони не тільки абсолютно морально неприйнятні, вони також знижують поріг гальмування для інших і явно порушують міжнародне право. Немає альтернативи ядерному роззброєнню, тому що поки існує ця жахлива зброя, вона становить загрозу для всіх нас. Ми повинні знищити його, перш ніж воно знищить нас", - заявив глава зовнішньополітичного відомства Австрії.
При цьому він зазначив, що ризики ядерного конфлікту або аварії залишаються значними через погрози Москви, а також посилюється ядерна риторика на Корейському півострові та зростає напруженість в Південно-Китайському морі й Південній Азії. За словами Шалленберга, є ознака нової гонки ядерних озброєнь, але з більшою кількістю гравців, ніж під час холодної війни, що набагато небезпечніше.
"Небезпека ядерної ескалації - навмисної чи випадкової - вища, ніж була протягом тривалого часу. Пора раз і назавжди розвіяти небезпечний міф про те, що ядерна зброя створює безпеку, навіть якщо вона призначена для стримування. Вона несе загрозу для всіх нас й не знає кордонів", - підкреслив дипломат.
Ядерні загрози Путіна - що відомо
У Кремлі вже неодноразово погрожували застосувати ядерну зброю проти України та країн Заходу. Російські пропагандисти пропонували перетворити українські міста в радіоактивний попіл.
Нові ядерні погрози посипалися з Москви після зустрічі "Рамштайн-8", в рамках якої союзники Києва прийняли рішення про новий пакет військової допомоги. Напередодні переговорів генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що нові поставки зброї допомоги дозволять Україні піти в наступ.
22 січня глава Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що удари по Росії західним озброєнням "призведуть до відповідних заходів більш потужної зброї".