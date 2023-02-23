Вони будуть стосуватися ключових секторів економіки, котрі приносять дохід Кремлю.

Президент США Джо Байден завтра, 24 лютого, оголосить про нові санкційні обмеження проти Російської Федерації. Як заявила на брифінгу прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр, такий крок буде продовженням координації допомоги Україні.

На 24 лютого у Байдена запланована онлайн-зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами "Великої сімки".

"Завтра лідери обговорять, як ми можемо продовжити підтримку України і продовжити посилення тиску на Путіна… США застосують широкомасштабні санкції проти ключових секторів, які приносять дохід Путіну", - йшлося у зверненні Жан-П’єр.

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Зокрема прес-секретар конкретизувала, які саме галузі будуть зачіпати майбутні обмеження.

"Вони будуть поширюватися на російські банки, російську оборонну та технологічну промисловість, а також суб'єктів у третіх країнах, які намагаються обійти наші санкції", - додала речниця.

Як раніше повідомлялося, санкційний пакет стосуватиметься 200 російських фізичних і юридичних осіб. Зокрема він торкнеться чиновників та їхні сім’ї. Також обмеження введуть проти товарів подвійного призначення – завдяки їм Росія пробувала нівелювати вплив певних санкцій.

Санкції Заходу проти Росії: актуальне

Євросоюз обіцяв ухвалити десятий пакет санкцій проти Росії до 24 лютого, але сьогодні знову не зміг це зробити. Однак ЄС продовжив дію попередній обмежень проти Кремля.

У Швеції також запланували ввести нові санкції проти країни-агресора.

У Росії через західні санкції почався дефіцит звичних продуктів. У тому числі і плівки для ковбаси.

Нідерланди вигадали схему, за якої Росія не матиме змогу обходити санкції. В тому числі Кремль це робив за допомогою Туреччини.

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