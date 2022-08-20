Російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину для обходу американських та західних санкцій.
Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо під час телефонної розмови з турецьким колегою Юнусом Еліташом, інформує прес-служба відомства.
"Заступник держсекретаря Адейемо висловив стурбованість тим, що російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину, щоб уникнути санкцій, запроваджених Сполученими Штатами та 30 країнами", - йдеться у повідомленні.
Адейемо також підкреслив важливість докладених цивілізованим світом зусиль щодо впровадження нових санкцій проти РФ.
Росія просить Туреччину допомогти обійти санкції
Раніше The Washington Post повідомляв з посиланням на перехоплення української розвідки напередодні переговорів президентів РФ і Туреччини. Зокрема, країна-агресор просить дозволити купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах.
Видання зазначає, що поки не бачить ніяких ознак того, що Туреччина підтримає ці домовленості, оскільки таким чином вона поставить власні банки і компанії країни під загрозу вторинних санкцій і перекриє їм доступ до західних ринків.