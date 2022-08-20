Заступник міністра фінансів США передав занепокоєння з цього приводу турецькому колезі.

Російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину для обходу американських та західних санкцій.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо під час телефонної розмови з турецьким колегою Юнусом Еліташом, інформує прес-служба відомства.

"Заступник держсекретаря Адейемо висловив стурбованість тим, що російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину, щоб уникнути санкцій, запроваджених Сполученими Штатами та 30 країнами", - йдеться у повідомленні.

Адейемо також підкреслив важливість докладених цивілізованим світом зусиль щодо впровадження нових санкцій проти РФ.

Росія просить Туреччину допомогти обійти санкції

Раніше The Washington Post повідомляв з посиланням на перехоплення української розвідки напередодні переговорів президентів РФ і Туреччини. Зокрема, країна-агресор просить дозволити купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах.

Видання зазначає, що поки не бачить ніяких ознак того, що Туреччина підтримає ці домовленості, оскільки таким чином вона поставить власні банки і компанії країни під загрозу вторинних санкцій і перекриє їм доступ до західних ринків.

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