США стурбовані спробами РФ обійти санкції за допомогою Туреччини / REUTERS

Російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину для обходу американських та західних санкцій.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо під час телефонної розмови з турецьким колегою Юнусом Еліташом, інформує прес-служба відомства.

"Заступник держсекретаря Адейемо висловив стурбованість тим, що російські юридичні та фізичні особи намагаються використовувати Туреччину, щоб уникнути санкцій, запроваджених Сполученими Штатами та 30 країнами", - йдеться у повідомленні.

Адейемо також підкреслив важливість докладених цивілізованим світом зусиль щодо впровадження нових санкцій проти РФ.

Росія просить Туреччину допомогти обійти санкції

Раніше The Washington Post повідомляв з посиланням на перехоплення української розвідки напередодні переговорів президентів РФ і Туреччини. Зокрема, країна-агресор просить дозволити купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах. 

Видання зазначає, що поки не бачить ніяких ознак того, що Туреччина підтримає ці домовленості, оскільки таким чином вона поставить власні банки і компанії країни під загрозу вторинних санкцій і перекриє їм доступ до західних ринків. 

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