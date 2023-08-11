Президент США Джо Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії", говорячи про економічні проблеми цієї країни.
Як повідомляє Reuters, про це Байден заявив на політичному зборі коштів у штаті Юта.
"У них є деякі проблеми. Це недобре, тому що коли у поганих людей є проблеми, вони роблять погані речі", - сказав Байден, додавши, що зараз "Китай у біді".
Американський президент зауважив, що не намагається завдати шкоди Китаю і прагне раціональних відносин з цією країною.
Як зазначає агентство, висловлювання Байдена нагадують його слова на іншому заході зі збору коштів у червні. Тоді він назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "диктатором". Китай назвав ці слова провокацією.
Споживчий сектор Китаю впав у дефляцію, а відпускні ціни в липні продовжили зниження. Відтак, Китай може вступити в еру значно повільнішого економічного зростання зі стагнацією споживчих цін і заробітних плат, що контрастує з інфляцією в інших країнах світу.
Відносини США і Китаю
Відносини США та Китаю напружилися після того, як американці збили китайські кулі-шпигуни у своєму повітряному просторі. Джо Байден на зборі коштів у Каліфорнії сказав, що цей інцидент - "велика ганьба для диктаторів".
Нове протистояння в заявах відбулося трохи більше ніж через день після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен завершив візит до Пекіна, метою якого було розтопити лід у відносинах, що досягли історичного мінімуму.
Нагадаємо, візит Блінкена до Пекіна, під час якого він зустрівся із Сі Цзіньпінем, був спрямований на послаблення напруженості у відносинах між двома державами. Візит Блінкена спочатку був запланований на лютий, але був відкладений після інциденту з повітряною кулею-шпигуном.
Блінкен і Сі домовилися на своїй зустрічі стабілізувати напружені відносини між Вашингтоном і Пекіном, щоб це суперництво не переросло в конфлікт і продовжити дипломатичну взаємодію з новими візитами офіційних осіб США в найближчі тижні і місяці.
Байден також заявляв, що відносини між двома країнами знаходяться на правильному шляху, і зазначив, що під час поїздки Блінкена був досягнутий прогрес.