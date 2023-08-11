Американський лідер додав, що у його країни та КНР "є деякі проблеми".

Президент США Джо Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії", говорячи про економічні проблеми цієї країни.

Як повідомляє Reuters, про це Байден заявив на політичному зборі коштів у штаті Юта.

"У них є деякі проблеми. Це недобре, тому що коли у поганих людей є проблеми, вони роблять погані речі", - сказав Байден, додавши, що зараз "Китай у біді".

Американський президент зауважив, що не намагається завдати шкоди Китаю і прагне раціональних відносин з цією країною.

Як зазначає агентство, висловлювання Байдена нагадують його слова на іншому заході зі збору коштів у червні. Тоді він назвав лідера КНР Сі Цзіньпіна "диктатором". Китай назвав ці слова провокацією.

Споживчий сектор Китаю впав у дефляцію, а відпускні ціни в липні продовжили зниження. Відтак, Китай може вступити в еру значно повільнішого економічного зростання зі стагнацією споживчих цін і заробітних плат, що контрастує з інфляцією в інших країнах світу.

Відносини США і Китаю

Відносини США та Китаю напружилися після того, як американці збили китайські кулі-шпигуни у своєму повітряному просторі. Джо Байден на зборі коштів у Каліфорнії сказав, що цей інцидент - "велика ганьба для диктаторів".

Нове протистояння в заявах відбулося трохи більше ніж через день після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен завершив візит до Пекіна, метою якого було розтопити лід у відносинах, що досягли історичного мінімуму.

Нагадаємо, візит Блінкена до Пекіна, під час якого він зустрівся із Сі Цзіньпінем, був спрямований на послаблення напруженості у відносинах між двома державами. Візит Блінкена спочатку був запланований на лютий, але був відкладений після інциденту з повітряною кулею-шпигуном.

Блінкен і Сі домовилися на своїй зустрічі стабілізувати напружені відносини між Вашингтоном і Пекіном, щоб це суперництво не переросло в конфлікт і продовжити дипломатичну взаємодію з новими візитами офіційних осіб США в найближчі тижні і місяці.

Байден також заявляв, що відносини між двома країнами знаходяться на правильному шляху, і зазначив, що під час поїздки Блінкена був досягнутий прогрес.

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