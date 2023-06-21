У Пекіні слова президента США назвали "політичною провокацією" і висловили протест.

Китай назвав "надзвичайно абсурдними і безвідповідальними" висловлювання президента США Джо Байдена, який назвав китайського лідера Сі Цзіньпіна диктатором.

Представник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила, що коментарі Байдена "повністю суперечать фактам, серйозно порушують дипломатичний протокол і всерйоз зазіхають на політичну гідність Китаю". Про це пише Associated Press.

"Це відверта політична провокація. Китай висловлює сильне невдоволення і протест. Зауваження США вкрай абсурдні та безвідповідальні", - сказала Мао на щоденному брифінгу.

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Представник МЗС Китаю повторила твердження Пекіна про те, що повітряна куля, яку США збили на початку року і в контексті якої Байден назвав Сі диктатором, призначалася для метеорологічних досліджень і випадково збилася з курсу.

"США повинні були вирішити це спокійно і професійно. Однак США спотворили факти і застосували силу для роздування інциденту, повністю розкривши свою природу залякування та гегемонії", - сказала вона.

Відносини США і Китаю

Як повідомляв УНІАН, раніше Джо Байден на зборі коштів у Каліфорнії сказав, що Сі Цзіньпін збентежений недавньою напруженістю, пов'язаною з імовірною китайською повітряною кулею-шпигуном, яка була збита ВПС над східним узбережжям. "Це велика ганьба для диктаторів. Коли вони не знали, що сталося", - сказав Байден.

Нове протистояння в заявах відбулося трохи більше ніж через день після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен завершив візит до Пекіна, метою якого було розтопити лід у відносинах, що досягли історичного мінімуму.

Нагадаємо, візит Блінкена до Пекіна, під час якого він зустрівся із Сі Цзіньпінем, був спрямований на послаблення напруженості у відносинах між двома державами. Візит Блінкена спочатку був запланований на лютий, але був відкладений після інциденту з повітряною кулею-шпигуном.

Блінкен і Сі домовилися на своїй зустрічі стабілізувати напружені відносини між Вашингтоном і Пекіном, щоб це суперництво не переросло в конфлікт і продовжити дипломатичну взаємодію з новими візитами офіційних осіб США в найближчі тижні і місяці.

Проте, після зустрічі з Сі держсекретар Блінкен все ж визнав вкорінені розбіжності. "У нас немає ілюзій з приводу проблем управління цими відносинами. Є багато питань, за якими ми глибоко, навіть категорично не згодні", - сказав він.

Байден також заявляв, що відносини між двома країнами знаходяться на правильному шляху, і зазначив, що під час поїздки Блінкена був досягнутий прогрес.

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