Президент США також сказав, що Китай відчуває "реальні економічні труднощі".

Президент США Джо Байден назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіна диктатором. Це сталося наступного дня після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Пекін, щоб стабілізувати двосторонні відносини, які, за словами Китаю, знаходяться на найнижчому рівні з моменту встановлення офіційних зв'язків.

Байден також сказав, що Сі був дуже збентежений, коли на початку цього року в повітряному просторі США збилася з курсу ймовірно китайська повітряна куля-шпигун, повідомляє Reuters. Видання додає, що було незрозуміло, чому Байден зробив такі коментарі на адресу Сі.

"Причина, з якої Сі Цзіньпін дуже засмутився через те, що я збив цю повітряну кулю з двома товарними вагонами, набитими шпигунським обладнанням, полягала в тому, що він не знав, що вона там була", - сказав глава Білого дому.

"Це велика ганьба для диктаторів. Коли вони не знали, що сталося. Це не повинно було відбуватися там, де воно було. Це збило з курсу", - додав Байден.

Президент США також сказав, що Китай відчуває "реальні економічні труднощі".

Як зазначає Reuters, публічної реакції Сі Цзіньпіна на заяви Байдена поки не послідувало. Але вони навряд чи будуть добре сприйняті в Пекіні і можуть поставити під загрозу зусилля обох країн щодо поліпшення відносин.

Візит держсекретаря США до Китаю - що відомо

Як повідомляв УНІАН, днями держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном наприкінці дводенного візиту до Пекіна. Блінкен і Сі домовилися на своїй зустрічі стабілізувати напружені відносини між Вашингтоном і Пекіном, щоб це суперництво не переросло в конфлікт.

Вони погодилися продовжити дипломатичну взаємодію з новими візитами офіційних осіб США в найближчі тижні і місяці. Пізніше Байден заявив, що посланник США з питань клімату Джон Керрі може незабаром відправитися в Китай.

Байден також сказав, що, на його думку, відносини між двома країнами знаходяться на правильному шляху, і вказав, що під час поїздки Блінкена був досягнутий прогрес.

Пізніше на цьому тижні Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, пише Reuters, і очікується, що Китай стане темою обговорення між двома лідерами.

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