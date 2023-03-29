За його словами, поки це не було реалізовано.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден прокоментував заяву російського президента Володимира Путіна про намір розмістити ядерну зброю в Білорусі.

Байден сказав журналістам, що стурбований планами Росії розмістити ядерну зброю в сусідній країні, пише CNN. Водночас він зазначив, що поки що це не було здійснено.

"Вони ще цього не зробили, якщо тільки щось не сталося, поки я був у вертольоті. Звичайно, це мене турбує. Про що я говорив з вами, хлопці, весь останній рік? Це небезпечна розмова, і це викликає занепокоєння", - додав президент.

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Розміщення ядерної зброї в Білорусі: що відомо

Як повідомив УНІАН, 25 березня Путін заявив, що в Білорусі будують спеціальне сховище для тактичної ядерної зброї. У відповідь Україна закликала скликати позачергове засідання Радбезу ООН, воно відбудеться вже на цьому тижні.

В ЄС закликали Білорусь зупинити це, інакше проти них будуть введені санкції. Також введення санкцій проти РФ і Білорусі домагатиметься Литва.

Польща назвала рішення Путіна і Лукашенка кроком до втягування Білорусі у російську військову машину РФ, у ФРН звинуватили Москву в спробі "ядерного залякування". У Франції заявили, що РФ повинна переглянути цю угоду.

Вчора сенатор від Республіканської партії Джим Ріш закликав Байдена поставити Україні далекобійні та касетні боєприпаси у відповідь на ці загрози.

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