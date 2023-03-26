Франція засуджує намір президента Росії Володимира Путіна розмістити ядерну зброю на території Білорусі.
Відповідну заяву опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ Франції. "Після порушення Росією договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, що призвело до його зникнення, і заяви Росії про припинення своєї участі в СНО-3 в лютому минулого року, ця угода являє собою додатковий елемент ерозії міжнародної архітектури контролю над озброєннями і стратегічної стабільності в Європі", - йдеться в повідомленні.
У МЗС закликали Росію продемонструвати відповідальність, очікувану від держави, що володіє ядерною зброєю, і переглянути угоду з Білоруссю.
Розміщення ядерної зброї в Білорусі
Як повідомляв УНІАН, вчора Путін заявив, що домовився з Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. За його словами, 1 липня закінчиться будівництво сховища для нього.
У Раді національної безпеки і оборони України заявили, що Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники.
У Польщі назвали це рішення кроком до втягування Білорусі в російську військову машину. Берлін звинуватив Москву в спробі "ядерного залякування", а в Євросоюзі заявили, що готові відповісти на це санкціями.
Тим часом Сполучені Штати Америки заявили, що поки не бачать ознак розміщення ядерної зброї в Білорусі.