Вони просять РФ продемонструвати відповідальність.

Франція засуджує намір президента Росії Володимира Путіна розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

Відповідну заяву опубліковано на сайті Міністерства закордонних справ Франції. "Після порушення Росією договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, що призвело до його зникнення, і заяви Росії про припинення своєї участі в СНО-3 в лютому минулого року, ця угода являє собою додатковий елемент ерозії міжнародної архітектури контролю над озброєннями і стратегічної стабільності в Європі", - йдеться в повідомленні.

У МЗС закликали Росію продемонструвати відповідальність, очікувану від держави, що володіє ядерною зброєю, і переглянути угоду з Білоруссю.

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Розміщення ядерної зброї в Білорусі

Як повідомляв УНІАН, вчора Путін заявив, що домовився з Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі. За його словами, 1 липня закінчиться будівництво сховища для нього.

У Раді національної безпеки і оборони України заявили, що Кремль взяв Білорусь в ядерні заручники.

У Польщі назвали це рішення кроком до втягування Білорусі в російську військову машину. Берлін звинуватив Москву в спробі "ядерного залякування", а в Євросоюзі заявили, що готові відповісти на це санкціями.

Тим часом Сполучені Штати Америки заявили, що поки не бачать ознак розміщення ядерної зброї в Білорусі.

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