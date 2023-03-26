Це ще один крок до втягування Білорусі у гвинтики російської військової машини, вважає польська сторона.

У польському Міністерстві закордонних справ назвали намір російського диктатора Володимира Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі "кроком до втягування країни у військову машину" країни-агресора.

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна також наголосив, що цей план Росії посилює напругу.

"Рішення Володимира Путіна розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю та засоби її доставлення ще більше посилює напругу, пов’язану з російською агресією проти України. Це ще один крок до втягування Білорусі у гвинтики російської військової машини", – написав Ясіна в Twitter.

Відео дня

Представник відомства також наголосив, що дії Росії підтверджують легітимність і важливість політики стримування НАТО, в якій бере участь Польща.

Нові ядерні погрози Путіна

Напередодні російський президент Путін заявив про намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. Нібито про це і раніше просив невизнаний президента Білорусі Олександр Лукашенка. Раніше Мінськ вже отримав російський ракетний комплекс "Іскандер", будівництво спеціального сховища для ядерної зброї триває і має завершитися до липня.

Після цієї заяви Україна зажадала негайно скликати позачергове засідання Радбезу ООН, постійним членом якого досі залишається Росія.

Низка країн, зокрема, Литва й Німеччина, звинуватили російського президента у спробі залякати. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель також погрозив країні-агресору новими санкціями.

Перша реакція США на ядерні погрози була стриманою. Офіційні особи зауважили, що торік РБ та РФ обговорювали угоду щодо розміщення тактичної ядерної зброї. Згодом у Білому домі заявили, що поки немає жодних ознак того, що російський диктатор виконав цю обіцянку або переміщував будь-яку ядерну зброю.

Вас також можуть зацікавити новини: