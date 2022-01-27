За постачання зброї виступили 20%.

Близько 59% опитаних фірмою YouGov жителів Німеччині підтримали позицію уряду щодо відмови постачати летальне озброєння Україні.

За надання зброї виступили 20%, пише DW із посиланням на dpa. Ще 21% респондентів не відповів на запитання.

Зокрема, проти постачання виступають прихильники всіх партій Бундестагу, однак серед виборців Лівої партії їхня частка становить 71%, правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" - 67%, Соціал-демократичної партії Німеччини - 61%, консервативного блоку ХДС/ХСС - 56%, "Союзу 90/Зелених" - 55%, Вільної демократичної партії - 54%.

Як повідомляв УНІАН, Німеччина є однією з країн ЄС, які відмовляються надавати Україні зброю для захисту від російської агресії. Зокрема, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлерка Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

Читайте такожЗамість зброї: Німеччина може допомогти з відновленням бункера під Одесою30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки".

16 січня посол України у ФРН Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною.

17 січня у Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини в питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

Згодом міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила про готовність передати Україні 5 тисяч військових касок.

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