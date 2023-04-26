прес-секретар Зеленського назвав "точки перетину" українського та китайського мирних планів.

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі телефонної розмови із лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпінем. Про це глава держави поінформував в Telegram.

"Під час годинного спілкування обговорили весь комплекс актуальних питань двосторонніх відносин. Окрему увагу приділили шляхам можливої взаємодії з метою встановлення справедливого і сталого миру для України. Ніхто не бажає миру більше, ніж український народ. Ми – на своїй землі і боремося за наше майбутнє, реалізовуючи невід’ємне право на самооборону. Мир має бути справедливим і стійким, заснованим на принципах міжнародного права та поваги до Статуту ООН. Не може бути жодного миру за рахунок територіальних компромісів. Територіальна цілісність України має бути відновлена в межах 1991 року", - заявив президент.

Також, за словами Зеленського, під час розмови обговорили шляхи зміцнення українсько-китайського партнерства.

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Він зазначив, що до повномасштабного російського вторгнення Китай був торговельним партнером України номер один.

"Вірю, що наша сьогоднішня розмова дасть потужний імпульс для повернення, збереження та розвитку цієї динаміки на всіх рівнях", - наголосив Зеленський.

У свою чергу прес-секретар Зеленського назвав "точки перетину" українського та китайського мирних планів.

За його словами, йдеться про невикористання ядерної зброї та його нерозповсюдження, а також про безпеку ядерних об'єктів.

"Це ті точки перетину, з яких можна починати розвивати цей діалог. Також приємно, що Китай зацікавлений у відновленні світу", - зазначив Нікіфоров.

Розмова Зеленського з Сі Цзіньпінем

Сьогодні, 26 квітня, Зеленський провів телефонну розмову зі Сі Цзіньпінем. Також Зеленський призначив Павла Рябікіна послом України в Китайській Народній Республіці.

Китайський лідер Сі Цзіньпін погодився відправити своїх спецпредставників в Україну та інші держави для спілкування "з усіма сторонами" щодо політичного врегулювання "кризи в Україні