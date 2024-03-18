Тиск на спікера Палати представників зростає, щоб змусити його діяти.

Анонсований спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном новий законопроект про військове фінансування для Києва має багато питань, пише The Hill.

Джонсон також заявляв, що планує просунути цю пропозицію за допомогою процедурного інструменту, який вимагатиме підтримки значної кількості демократів. Він також висунув ідею відокремити допомогу Україні від законопроекту про допомогу Ізраїлю.

"Нечіткі обриси стратегії створили багато невизначеності щодо конкретного шляху, яким він має намір йти, в тому числі щодо того, як Джонсон планує включити жорсткіші заходи з безпеки кордонів, яких він раніше вимагав, у додаток до закону про національну безпеку; як він має намір заручитися підтримкою демократів щодо пропозиції, яка відрізняється від прийнятого Сенатом пакету зовнішньої допомоги, на якому вони наполягали", – ипшуть автори.

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Також вони підкреслюють, що незрозуміло як республіканець запобігатиме бунту консерваторів, багато з яких виступають проти надання більшої допомоги Україні, особливо без більш жорсткої прикордонної політики, якщо він відкине їхні вимоги.

"Ми розглядаємо всі варіанти з усіх питань, що стоять на столі, і ми просто ще не готові зробити заяву з цього приводу", – сказав Джонсон, коли його запитали, чи розглядає він законодавство про допомогу Україні, в якому відсутня безпека кордонів.

Однак, зважаючи на перспективу надання допомоги Києву без політичного врегулювання ситуації на південному кордоні, спікер Палати представників повторив свою давню тезу про те, що безпека кордонів має бути головним пріоритетом.

"Я вважаю, і американський народ вважає, що ми повинні захистити наш власний кордон як головний пріоритет, і я думаю, що це те, чого очікує і на що заслуговує переважна більшість людей в країні, і ми будемо продовжувати наполягати на цьому", – сказав він.

За словами демократа Адама Сміта, велике питання без відповіді на даний момент полягає в тому, що Джонсон продовжує говорити всім, що він збирається надати допомогу Україні, що він збирається надати допомогу Ізраїлю. Однак ніхто не має жодного уявлення, як саме.

"Тому велике питання без відповіді полягає в тому, який його план. І я не знаю", – заявив політик.

Дебати висвітлюють скрутне становище, в якому опинилися лідери Республіканської партії, коли вони намагаються виробити стратегію допомоги Україні. Джонсон заявляє, що хоче посилити підтримку українських військових. З іншого боку, спікер намагається не викликати антагонізм у консерваторів, які остерігаються надсилати додаткові мільярди доларів Києву. Над ним висить постійна загроза внесення пропозиції про відставку.

"Смішна природа цього місця: якби ви вносили законопроекти індивідуально, я думаю, вони б пройшли. Але наш спікер опинився між молотом і ковадлом. Я маю на увазі, що якщо він внесе їх окремо, це може коштувати йому роботи", – сказав республіканець Тім Берчетт.

Джонсон заявляв, що хоче перетворити допомогу на кредитну програму, а не на грант. Звертаючись до сенаторів, він також просував ідею виплати допомоги за рахунок конфіскації та ліквідації російських активів.

"Але як лідери Республіканської партії планують зібрати різні частини документу воєдино – і як вони мають намір провести його через Палату представників, де панують розбіжності, – залишається незрозумілим", – вказують журналісти.

За їхніми словами, положення про кордони, яких він вимагав, рішуче відхилені демократами, які потрібні йому для прийняття законопроекту за допомогою процедурного маневру під назвою "календар призупинення", на який він розраховує, щоб просунути законодавство.

Говорячи "окремий" законопроект, Джонсон мав на увазі, що він не хоче додавати положення про іноземну допомогу до законопроекту про витрати, який Конгрес готовий розглянути цього тижня, щоб запобігти закриттю уряду, або до будь-якого іншого обов'язкового законодавства цього року, повідомив помічник лідера в інтерв'ю The Hill.

Але він не виключив, що різні частини пакету зовнішньої допомоги будуть розділені на окремі законопроекти, щоб отримати окремі голоси. Помічник зазначив, що компоненти законодавства про іноземну допомогу все ще опрацьовуються з членами парламенту, і немає жодних гарантій, що вдасться щось зрушити з мертвої точки.

Тим часом тиск на Джонсона зростає, щоб змусити його діяти. Він також змагається з кількома петиціями про розпуск парламенту. Одна петиція про відставку має на меті обійти керівництво і винести на розгляд Сенату законопроект про зовнішню допомогу. Інша призведе до голосування за поправку про національну безпеку, яка включає допомогу Україні та Ізраїлю на додаток до положень про безпеку кордонів.

Однак жоден з них не заручився достатньою підтримкою, щоб обійти лідерство, залишивши всю владу в руках Джонсона, який намагається вирішити складне питання допомоги Україні, пише видання.

Допомога США для України

Джонсон заявляв, що Палата представників може направити власний законопроект про допомогу Україні, який буде суттєво відрізнятись від затвердженого Сенатом США проекту закону, який передбачає 95 млрд доларів для України, Ізраїлю і Тайваню.

Також Джонсон заявив, що очікує ухвалення майбутнього законопроекту про допомогу за допомогою голосів демократів з використанням календаря призупинення роботи Палати представників, щоб подолати протидію Республіканської партії. Допомога Україні та Ізраїлю може бути представлена одним або двома окремими законопроектами.

За словами міністра юстиції України Дениса Малюськи, існує імовірність, що всі проекти щодо допомоги, а також про конфіскацію російських активів в США можуть розглянути одним пакетом.

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