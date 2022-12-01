На даний час в Іспанії було отримано п’ять відповідних посилок з вибуховими пристроями.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що листи-вибухівки, які наразі невідомі терористи розсилають в Іспанії, не вплинуть на підтримку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Роблес заявила в Одесі на спільному брифінгу з міністром оборони України Олексієм Резніковим. За словами міністра Іспанії, поліція веде відповідне розслідування.

"Наразі інформація щодо листів з вибухівкою. На даний час було отримано п’ять відповідних посилок з вибуховими пристроями. Вони були направлені на різні об’єкти, серед яких є центр супутникового контролю, база Торрехон (авіабаза в Іспанії – УНІАН)… Також вчора було надіслано відповідний пакунок з вибуховим пристроєм до посольства України в Мадриді", - сказала вона.

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"Але я хочу зазначити, що жодна з таких дій, таких чи подібних, не змінить чітке рішення Іспанії підтримувати та продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. Тому що в нас є чітке розуміння того, що боротьба України є справедливою", - підкреслила Роблес.

Також вона додала, що Іспанія буде підтримувати Україну і надалі, але в той же час позиція Іспанії цілком узгоджена з позицією НАТО. Та виразила надію, що РФ колись буде притягнута до відповідальності в міжнародних інституціях.

Теракти в Іспанії: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада у посольстві України в Іспанії в руках коменданта під час огляду вибухнув конверт.

Співробітник посольства отримав незначні поранення та був госпіталізований, загроз його життю немає. Решта співробітників посольства не постраждала.

Також стало відомо, що за кілька годин після того, як в українському посольстві в Мадриді розірвався лист із вибухівкою, подібний пакет отримала збройова компанія в Сарагосі на північному сході Іспанії. Йдеться про компанію, яка виробляє реактивні системи залпового вогню C90, які надає Іспанія Україні.

За даними CNN, іспанські правоохоронці встановили, що всі бомби аналогічні тій, яку отримали українські дипломати.

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