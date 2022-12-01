За кілька годин після вибуху конверта в українському посольстві в Мадриді аналогічний лист надійшов до компанії в Сарагосі, яка виробляє РСЗВ для України.

Поліція Іспанії перевіряє можливий зв’язок між двома листами-бомбами, надісланими українському посольству в Мадриді та збройовій компанії, яка виробляє ракетні установки для України.

Як повідомляє Reuters, поліція підтвердила, що вчора, через кілька годин після того, як в українському посольстві в Мадриді розірвався лист з вибухівкою, подібний пакет отримала збройова компанія в Сарагосі на північному сході Іспанії. Йдеться про компанію, яка виробляє реактивні системи залпового вогню C90, які Іспанія надає Україні.

За даними видання, Верховний суд Іспанії розпочав розслідування нападу як можливого тероризму.

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Урядовий представник у Сарагосі Роза Серрано заявила в інтерв’ю телеканалу SER, що обидва конверти мали одного відправника.

Рентгенівський знімок конверта, який був надісланий до Сарагоси, показав заряд вибухівки з дротом, готовим до активації, коли конверт відкриють. Поліція здійснила безпечний підрив цього конверта.

Іспанська державна поштова компанія повідомила, що співпрацює зі слідством.

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев в інтерв’ю TVE зазначив, що працює в посольстві, як завжди. "Ми маємо вказівки від міністерства в Україні, що з огляду на ситуацію ми повинні бути готові до будь-яких інцидентів... будь-якої російської діяльності за межами країни", - сказав він.

Вибухівка у посольстві України

30 листопада в посольстві України в Іспанії в руках коменданта під час огляду вибухнув конверт. Співробітник посольства отримав незначні поранення і був госпіталізований, загроз його життю немає. Решта співробітників посольства не постраждали.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном. Також міністр наголосив, що хто б не стояв за організацією цього вибуху, "їм не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню щоденну роботу над зміцненням України та протидією російській агресії".