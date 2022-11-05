В уряді Швейцарії рішення пояснюють принципом рівного ставлення в законі про нейтралітет.

Швейцарія знову відхилила запит Німеччини на дозвіл реекспортувати вироблені у Швейцарії боєприпаси в Україну.

Як пише Голос Америки, в уряді заявили, що такий крок порушить нейтралітет Швейцарії, тому схвалення передачі швейцарської військової техніки Німеччиною Україні все ще неможливе.

Відзначається, що минулого місяця міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт звернулася до уряду в Берні з проханням надати дозвіл на поставку 12 тис.400 снарядів швейцарського виробництва для зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, які Берлін вже поставив Україні для допомоги у війні з Росією.

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Проте міністр економіки Швейцарії Гі Пармелен відповів як і уряд Швейцарії в червні, коли відхилив попередній запит.

"Згідно з принципом рівного ставлення в законі про нейтралітет, Швейцарія не може погодитися на запит про передачу військового обладнання швейцарського походження Україні, поки остання бере участь у міжнародному збройному конфлікті", - заявив уряд.

"Оскільки правова ситуація не змінилася, схвалення передачі швейцарської військової техніки Німеччиною Україні все ще неможливе", - кажуть в уряді.

35-міліметрові снаряди були поставлені швейцарськими компаніями німецькій армії десятиліття тому за умови, що вони не можуть реекспортувати боєприпаси без дозволу Швейцарії.

На сайті уряду Німеччини в розділі про надання військової допомоги повідомляється, що станом на зараз серед іншого Україні передано 30 самохідних зенітних установок Gepard, включаючи близько 6000 боєприпасів до них.

Що таке Gepard

Gepard - німецька зенітна самохідна артилерійська установка виробництва компанії Krauss-Maffei у співпраці з іншими підприємствами. Призначена для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об'єктів від атак з вертольотів і літаків на малих і надмалих висотах вдень і вночі при будь-яких погодних умовах і в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника.

Війна в Україні та позиція Швейцарії:

24 квітня 2022 року швейцарський держсекретаріат з економічних питань Seco відмовив Німеччині у передачі Україні боєприпасів для установок Gepard. Seco виправдовує своє "ні" нейтральністю і Законом про військові матеріали, який забороняє експорт озброєнь у воюючі країни.

1 червня 2022 року Швейцарія заборонила Данії віддати Україні броньовані машини Piranha III.

3 листопада 2022 року стало відомо про те, що Швейцарія не погодилася на передачу Україні боєприпасів до САУ Gepard. Швейцарія відхилила апеляцію Німеччини з приводу дозволу на реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва в Україну.

Швейцарія наголосила, що не змінюватиме позицію щодо реекспорту своїх боєприпасів, техніки чи зброї.

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