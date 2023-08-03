Це сталося в день атаки на порт Ізмаїл.

Під час вчорашньої атаки РФ на порт Ізмаїл у небі над Румунією помітили російські безпілотні літатальні апарати.

Про це заявив мер комуни в Тулче Тудор Чернега, пише видання Digi24. "Кілька місцевих жителів підтверджують, що безпілотники пройшли по прямій лінії над їхніми будинками в Сеаталхіое. Страх дуже великий. Безпілотників не виявлено. Є свідчення деяких місцевих жителів, моряків, що в лісі впав безпілотник. Були проведені пошуки, але нічого не знайшли", - сказав мер.

Водночас Міністерство оборони Румунії заперечує це. "На місце події була направлена слідча група, яка не знайшла нічого, що підтверджувало б інформацію, що з'явилася в публічному просторі", - заявив представник уряду.

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У заяві Міноборони йдеться, що безпілотники, використані Російською Федерацією в незаконних і необґрунтованих атаках на Україну, ніколи не перетинали повітряний простір Румунії.

Атака на порт в Ізмаїлі: що відомо

Як відомо, російські загарбники систематично б'ють по портовій інфраструктурі України. 2 липня вони знову запустили дрони Shahed-136/131 по території країни.

Вранці стало відомо, що українській протиповітряній обороні вдалося знищити 23 безпілотники, більшу частину з них - у Київській та Одеській областях.

В результаті обстрілу пошкодження отримали елеватор, зернові ангари, резервуари вантажного терміналу, виробничі, складські та адміністративні приміщення, а також будівля "Морвокзалу".

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