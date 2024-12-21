Це може відбутися після 27 січня.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, який залишається одним з важливих союзників України, може вже в січні втратити свою посаду.

Як пише Reuters, йому погрожують представити вотум недовіри. Йдеться про ключового союзника Трюдо - лідера Нової демократичної партії Джагміта Сінгха. Він допомагав прем'єру залишатися на посаді, але тепер стверджує, що, коли обрана палата Палати громад повернеться із зимових канікул 27 січня, то подасть офіційний вотум недовіри.

"Неважливо, хто очолює Ліберальну партію, час цього уряду минув. Ми висунемо чіткий вотум недовіри на наступному засіданні Палати громад", - сказав Сінгх.

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Лідер Квебекського блоку, більшої опозиційної партії, пообіцяв підтримати цю пропозицію і наголосив, що не існує сценарію, за якого Трюдо залишиться. Якщо всі опозиційні партії доєднаються до ініацітиви, то Трюдо після понад 9 років прем'єрства втратить посаду. Після цього відбудуться вибори.

Згідно з опитуваннями, проведеними за останні 18 місяців, ліберали, які страждають від втоми виборців і гнів через високі ціни та житлову кризу, зазнають нищівної поразки від офіційної опозиції - правоцентристських консерваторів.

Допомога Канади Україні

У липні міністр оборони Канади Білл Блер оголосив про плани передати Україні понад 2 тисячі неозброєних ракет CRV7 та перелік інших видів озброєння.

Також повідомлялось, що Канада надасть Україні понад 2,3 млн доларів на виробництво БпЛА та близько 10 млн доларів на чеську ініціативу з виробництва та закупівлі снарядів.

Згодом Канада передала Україні чотири нові бронемашини власного виробництва. Загалом планується передати 50 таких транспортних засобів.

Крім того, цього літа Трюдо надав пакет військової допомоги Україні від Канади на $360 мільйонів.

У листопаді Канада дала Україні додаткову систему ППО, а на початку цього місяця Associated Press писала, що Канада може передати Україні заборонену вогнепальну зброю.

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