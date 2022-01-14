За підозрою у скоєнні зазначених злочинів затримано також двох колишніх заступників голови КНБ.

Комітет національної безпеки Казахстану почав розслідування у справі про спробу захоплення влади щодо свого колишнього керівника, одного з найвпливовіших політиків країни Каріма Масімова, затриманого за підозрою в державній зраді.

Про це повідомила Казахська служба Радіо Свобода з посиланням на прес-службу відомства.

6 січня стало відомо, що Масімов, давній соратник першого президента країни Нурсултана Назарбаєва, зміщений з посади глави спецслужби. Через два дні КНБ оголосив, що почав досудове розслідування за фактом державної зради щодо політика.

Масімов, який двічі обіймав посаду глави уряду Казахстану, був затриманий незабаром після участі в засіданні Ради безпеки країни. У чому саме він підозрюється - не повідомлялося.

У сьогоднішньому прес-релізі йдеться, що розслідування за фактом державної зради триває. Однак у рамках справи додатково розпочато досудові розслідування за фактами дій, спрямованих на насильницьке захоплення влади, і перевищення посадових повноважень, заявила прес-служба КНБ.

За підозрою в скоєнні цих злочинів затримані також колишній заступник голови спецслужби-начальник елітного спецназу Ануар Садикулов, звільнений в один день з Масімовим, і колишній заступник голови КНБ генерал-майор Даулет Єргожин. Останній на сайті казахського уряду все ще вказується заступником голови КНБ. На цю посаду він був призначений 9 січня 2022 року.

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Протести в Казахстані - що відомо

Масовий акції протесту, спровоковані зростанням цін на скраплений газ, почалися в Казахстані 2 січня. Пізніше громадяни почали вимагати відставки президента, уряду, введення демократичних змін.

Під час акцій правоохоронці застосовували силу до протестувальників.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд, зняв з посади голови Ради безпеки свого попередника Нурсултана Назарбаєва і пообіцяв задовольнити частину вимог активістів.

Також Токаєв оголосив, що буде діяти жорстко, і запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні. У ніч на 6 січня почалися грабежі, після чого він оголосив про початок "антитерористичної операції" і попросив допомоги "у наведенні порядку" в Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан розгорнули колективні "миротворчі" сили ОДКБ в кількості 2030 осіб і 250 одиниць техніки.

7 січня у зверненні до народу Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на поразку без попередження.

10 січня в Казахстані був оголошений загальнонаціональний траур за загиблими під час протестів. Точна кількість загиблих невідома.