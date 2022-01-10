Після акцій протесту була критична ситуація, стверджував глава держави.

До Казахстану для встановлення порядку прибули понад 2 тисячі військових з країн-членів Організації Договору колективної безпеки (крім цієї країни в неї входять Росія, Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Таджикистан).

У Казахстані перебувають 2,3 тис. військових ОДКБ, публікує відомості президента країни Касима-Жомарта Токаєва ria.ru.

Глава держави стверджував, що після акцій протесту в країні ситуація стала критичною, Алмати та дев'ять обласних центрів "опинилися в руках терористів".

За його словами, "бойовики" використовували учасників акцій протесту як щит.

Читайте такожЛукашенко стверджує, що знає "підривну" мету протестувальників у КазахстаніПрезидент сказав, що головною метою "терористів" був підрив конституційного ладу, вони намагалися вчинити держпереворот.

Крім того, лідер Казахстану сказав, що проти мирних протестувальників силу не застосовували.

Протести в Казахстані – довідка УНІАН

2 січня в Казахстані через істотне подорожчання газу для авто почалися акції протесту. Пізніше протест став загальнонаціональним.

Протестувальники висунули низку вимог, зокрема, хотіли відставки Касима-Жомарта Токаєва та уряду й запровадження демократичних змін. ЗМІ писали, що правоохоронці застосували силу до протестувальників.

Уряд Казахстану 5 січня пішов у відставку.

Після цього в країні ситуація стала ще більш "гарячою" – між протестувальниками й силовиками почалися серйозні зіткнення, було запроваджено режим надзвичайної ситуації.

"Найгарячіше" було в Алмати – були захоплені аеропорт і низка адмінбудівель. У місті в ніч на 6 січня почалися грабежі. Для встановлення порядку розпочалася "антитерористична операція", місто зачищали від протестувальників.

Потім глава держави попросив країн-учасниць ОДКБ допомогти навести лад у країні. Своїх військових до Казахстану вже відправили Росія, Білорусь і Вірменія.

Токаєв також дозволив стріляти в протестувальників без попередження.

За офіційними даними, з початку протестів у Казахстані загинули 164 людини, зокрема, двоє дітей, а затримані – 7 939 осіб.

У МЗС України повідомляли, що серед загиблих чи затриманих у Казахстані немає наших земляків.

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