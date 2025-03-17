Разом Європа і Україна можуть створити достатньо сильний фронт на підтримку переговорів під проводом США.

Ключем до довгострокового виживання України є продовження підтримки з боку Сполучених Штатів Америки. Проте у Києві та інших європейських столицях не мають недооцінювати власні можливості і надто швидко поступатися російським вимогам на переговорах.

Про це пише Foreign Affairs. Зазначається, що зараз є всі ознаки того, що в Європі сповнені рішучості задовольнити потреби України в обороні. І Європа цілком здатна впоратися з цим завданням.

Потік американської допомоги в Україну, що постачався протягом останніх трьох років, оцінювався в 300-400 мільйонів доларів щотижня. Хоча Європа теж витрачає значні кошти на підтримку Києва, вона все ще має додаткові фінансові, закупівельні та промислові ресурси, які можуть заповнити потенційні майбутні прогалини в обороні України. Виробництво зброї на власних потужностях чи використання власних запасів не є єдиним шляхом. Європа також може купувати озброєння для України на міжнародних ринках.

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Кілька мільярдів євро на підтримку ресурсів України для активної оборони у 2025 році є цілком доступними для Європи. Київ, зі свого боку, продемонстрував значну рішучість і здатність до впровадження інновацій. Разом Європа і Україна можуть створити достатньо сильний фронт на підтримку переговорів під проводом США, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів.

"Україна і Сполучені Штати матимуть кращу позицію для мирних переговорів і зможуть відкинути неприйнятні вимоги Росії щодо врегулювання з Вашингтоном, зобов'язавшись дипломатично і фінансово підтримати Київ. Але якщо цей шлях буде втрачено, для України ще не все втрачено", – йдеться в матеріалі.

Автори зазначили, що Україна протистоїть російській агресії з 2014 року. У 2022-му українська армія змогла стримати повномасштабне вторгнення противника. Ці фактори, а також підтримання міцної оборони протягом трьох років, свідчать про малоймовірність того, що українці здадуться в односторонньому порядку. А якщо Європа дослухається до заклику про об'єднану оборону, Україні, можливо, і не доведеться цього робити.

Війна в Україні: важливі новини

У Білому домі заявили, що США і РФ перебувають "за десять ярдів" від досягнення миру в Україні. За словами прессекретарки Керолайн Левітт, Трамп готовий задіяти "важелі тиску" на Росію, якщо майбутня розмова з російським лідером Володимиром Путіним щодо України не виправдає очікувань.

Тим часом BILD повідомляє, що у Німеччині не сподіваються на швидке припинення вогню в Україні.

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