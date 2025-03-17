Вона заявила, що Трамп "зосереджений на мирі" і домігся безпрецедентного прогресу в переговорах між Росією та Україною.

Президент США Дональд Трамп розраховує на проведення успішної розмови з російським лідером Володимиром Путіним. Про це заявила глава національної розвідки США Тулсі Габбард в інтерв'ю телеканалу NDTV, зазначивши, що Трамп "зосереджений на мирі" і домігся безпрецедентного прогресу в переговорах між Росією та Україною.

Глава нацрозвідки також зазначила, що у США є "найкращі переговірники, які працюють як з українцями, так і з Росією".

Водночас вона розкритикувала попередню адміністрацію Джо Байдена, яка, на її думку, не доклала жодних зусиль для досягнення миру або прямого діалогу з Путіним.

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"Трамп за дуже короткий проміжок часу домігся набагато більшого прогресу на шляху до миру, ніж будь-які інші попередні зусилля", - заявила вона.

Вона також вважає, що у Трампа "буде дуже продуктивна розмова з Путіним у відповідний час, заснована на його непохитній прихильності миру".

Розмова Путіна і Трампа

Раніше Трамп заявив, що планує поговорити з російським диктатором Путіним у вівторок. У Кремлі також підтвердили проведення розмови.

Трамп додав, що під час розмови планує обговорити питання територій і "поділ певних активів" між РФ і Україною.

"Ми будемо говорити про землю. Ми будемо говорити про електростанції", - сказав Трамп, відповідаючи на запитання про поступки з обох боків і маючи на увазі Запорізьку АЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів.

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