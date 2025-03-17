У найближчі кілька тижнів Німеччина почне нові поставки зброї Україні.

Німеччина не розраховує, що припинення вогню в Україні буде досягнуто найближчим часом, тому готує нові поставки зброї. Про це сказав прес-секретар уряду Штеффен Хебештрайт, пише BILD.

"Усе це займе певний час", - сказав Хебештрайт, зазначивши, що провідні партії Німеччини досягли принципової згоди щодо пакету допомоги Україні в розмірі трьох мільярдів євро. Тому незабаром - за словами Хебештрайта, "у найближчі кілька тижнів" - розпочнуться нові поставки зброї Україні. Йдеться насамперед про артилерійські боєприпаси.

Водночас деяке інше озброєння, включно з комплексами ППО Iris-T і Patriot, тільки належить замовити, і вони будуть готові до постачання за рік або два. Як зазначає BILD, причина такого довгого терміну - повне завантаження виробників замовленнями.

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Директор Defense Express Сергій Згурець вважає, що Володимир Путін затягуватиме переговори про припинення вогню, щоб захопити побільше української території.

Водночас очільник МЗС України Андрій Сибіга назвав "червоні лінії" України в переговорах із Росією. Це територіальна цілісність, право України на членство в тих чи інших союзах і обмеження обороноздатності та можливостей армії.

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