За словами Керолайн Левітт, питання поступок Києвом територій обговорювалось між США та Україною.

У Білому домі стверджують, що США і Росія перебувають "за десять ярдів" від досягнення миру в Україні, і ця мета ніколи не була такою близькою.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп готовий задіяти "важелі тиску" на Росію, якщо майбутня розмова з російським лідером Володимиром Путіним щодо України не виправдає очікувань.

"Президент уже говорив про це, і, звісно, він готовий це зробити, якщо буде потрібно. Я б не стала випереджати президента в ухваленні такого серйозного рішення. США оприлюднять підсумки майбутньої розмови Трампа з Путіним відразу після її завершення", - сказала вона.

Відео дня

За її словами, питання поступок Києвом територій обговорювалося США та Україною. Вона також розповіла, що долю Запорізької АЕС обговорюватимуть під час телефонної розмови Трампа з Путіним.

Левітт висловила впевненість, що саме попередня адміністрація Джо Байдена стала причиною початку війни в Україні:

"І, як часто говорить президент Трамп, ця війна ніколи б не почалася, якби він усе ще перебував при владі. Вона почалася тільки через некомпетентність і слабкість попередньої адміністрації. І президент Трамп дуже пишається прогресом, якого він і його команда досягли за такий короткий термін. І ми сподіваємося, що завтра цей прогрес продовжиться".

Вона розповіла, що президент США і вся його команда з національної безпеки безпосередньо взаємодіяли з президентом Зеленським та українською командою.

"Це було частиною обговорення між командою президента та українцями. Що стосується того, де будуть проходити ці лінії, або будь-якої конкретики, я не збираюся обговорювати це з цієї трибуни. З мого боку було б нерозумно випереджати завтрашню розмову президента з президентом Путіним", - додала прессекретарка.

Розмова Трампа з Путіним

Президент РФ Володимир Путін уже завтра поговорить із президентом США Дональдом Трампом. Телефонний дзвінок до Москви анонсував американський лідер. Політик зазначив, що хоче подивитися - чи зможе він покласти край війні в Україні.

Речник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що справді на вівторок, 18 березня, запланована розмова очільника Кремля і президента США Дональда Трампа.

Вас також можуть зацікавити новини: