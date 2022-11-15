Лідери наголошують , що "питання безпеки можуть мати серйозні наслідки для світової економіки".

У проекті 16-сторінкової спільної декларації лідерів G20, яку можуть прийняти незабаром, зазначено, що більшість членів різко засудили війну в Україні.

"Більшість членів різко засудили війну в Україні і наголосили, що вона заподіює величезні людські страждання і посилює наявні проблеми у світовій економіці", – йдеться в проекті документа, який цитує Reuters.

Припускають, що Росія виступила проти цього формулювання. Європейський дипломат в коментарі агентству зазначив, що "були інші погляди і різні оцінки ситуації і санкцій".

Відео дня

Associated Press також повідомляє, що в проекті заяви лідери "найрішучіше засуджують агресію Російської Федерації" і "вимагають її повного та беззастережного відходу з території України", що повторює позицію, виражену в резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 2 березня.

Крім того, в заяві члени G20 також висловили глибоку стурбованість з приводу викликів для глобальної продовольчої безпеки у зв'язку з війною.

Також в документі наголошується, що G20 не є форумом для вирішення питань безпеки. Проте, лідери наголошують, що "питання безпеки можуть мати серйозні наслідки для світової економіки".

Вони також закликали забезпечити незалежність центральних банків, щоб вони продовжували зусилля з приборкання інфляції, яка стрімко зростає.

Нагадаємо, агентсво DPA напередодні повідомляло, що Росія може погодитися з включенням до підсумкової декларації саміту G20 пасажу із засудженням війни проти України, оскільки "Москва більше не може розраховувати в групі G20 навіть на підтримку свого партнера Китаю, коли йдеться про Україну".

Саміт G20 – останні новини

Саміт G20 проходить 15-16 листопада в Індонезії. У вівторок президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до лідерів "Великої двадцятки". У своєму виступі він акцентував, що настав час, коли війну РФ проти України можна зупинити.

Він заявив, що для завершення війни РФ повинна вивести свої окупаційні війська, виплатити компенсацію за шкоду, заподіяну нашій державі, і підтвердити територіальну цілісність нашої країни.

Президент РФ Володимир Путін не бере участь у саміті. Росію на зустрічі лідерів "Групи двадцяти" представляє голова МЗС РФ Сергій Лавров. Через присутність представника РФ лідери відмовилися від спільної фотосесії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що відсутність Путіна не завадить іншим країнам критикувати загарбницьку війну Росії проти України і закликати РФ вивести війська з України. А прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявляв, що має намір "кинути виклик" російському президенту на саміті G20 в Індонезії.

Напередодні саміту президент США Джо Байден провів першу зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Лідери обговорювали, зокрема, Україну. Вони передали Росії сигнал про неприйнятність погроз ядерною зброєю. Сі і Байден "підтвердили свою згоду з тим, що ядерна війна ніколи не повинна статися, і що її не можна виграти, і відзначили свою незгоду із застосуванням або загрозою застосування ядерної зброї в Україні",

Також Цзіньпін провів зустріч з французьким колегою Еммануелем Макроном на полях саміту. За підсумками Макрон заявив, що країни "налаштовані рішуче" щодо припинення війни в Україні. Сі, який називає війну "кризою", продовжив уникати засудження дії Росії і акцентував, що виступає за мирні переговори і припинення вогню.

Вас також можуть зацікавити новини: