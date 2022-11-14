США і Канада оголосили про нові санкції щодо РФ напередодні саміту G20.

15-16 листопада 2022 року в Індонезії відбудеться саміт "Великої двадцятки" (G20). Представники країн-учасниць саміту вже прибули на острів Балі і зробили низку заяв, які стосуються, зокрема, війни в Україні.

УНІАН зібрав ключові моменти і заяви політиків про Україну напередодні саміту.

Зазначається, що відмова Москви назвати своє вторгнення в Україну війною може стати каменем спотикання для загального комюніке саміту G20. За даними видання Bloomberg, це питання може викликати протистояння між Росією і Китаєм і країнами-партнерами України.

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При цьому пізніше стало відомо, що після напружених переговорів з подолання розбіжностей про рівень критики Росії за її війну проти України дипломати G20 погодили запропоноване комюніке для своїх лідерів під час зустрічі 15 листопада на Балі.

Як пише Bloomberg, один із дипломатів, залучених до складання комюніке, попередив, що все ще не повністю узгоджено, оскільки була досягнута лише усна домовленість. Він додав, що лідери країн G20 повинні затвердити остаточне формулювання спільної заяви.

Водночас німецьке агентство DPA повідомило про те, що Росія може погодитися з тим, що в підсумкову декларацію саміту G20 буде включений пасаж із засудженням війни проти України.

"Схвалення Росією проекту тексту розглядається як можлива ознака того, що Москва більше не може розраховувати в групі G20 навіть на підтримку свого партнера Китаю, коли мова йде про Україну", – пише видання.

Крім того, 12 листопада, з'явилася інформація про те, що лідери країн "Великої двадцятки" не братимуть участі в традиційній спільній фотосесії на саміті в Індонезії через присутність представника Росії. Зазначається, що прем'єр-міністр Британії раніше висловив відмову брати участь у фотосесії, якщо від Росії на саміт приїде Путін. Однак той факт, що РФ буде представляти не Путін, а глава МЗС РФ Сергій Лавров, не змінив позицію країн з приводу спільного фото.

Сама ж відсутність Путіна на саміті також не залишилася без уваги. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що це не завадить іншим країнам критикувати загарбницьку війну Росії проти України і закликати РФ вивести війська з України.

Він також зазначив, що розуміє, чому президент Росії Володимир Путін не братиме участі в саміті G20. При цьому він вважає, що кремлівському диктатору необхідно особисто вислухати критику на свою адресу.

"Було б добре, якби президент Путін поїхав на саміт G20. Але тоді йому довелося б зіткнутися з усіма питаннями і критикою, сформульованою багатьма країнами світу. Напевно, тому його там не буде", – заявив Шольц.

Повідомляється, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про виділення Україні додаткової військової допомоги на суму 500 млн канадських доларів (понад $375 млн), а також введення нових санкцій проти 23 громадян РФ.

"Поки Росія продовжує своє жорстоке і невиправдане вторгнення в Україну, Канада буде і далі стояти пліч-о-пліч з українським народом і нашими союзниками, захищаючи наші спільні цінності миру, демократії і прав людини. Ми будемо продовжувати використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб підтримати Україну і притягнути до відповідальності Росію", – зазначили на сайті канадського уряду.

Прямуючи на саміт G20, американський президент Джо Байден прокоментував звільнення Херсона від російських окупантів і назвав цей факт значною перемогою України. Він також підкреслив, що США не братимуть участі ні в яких переговорах без Києва.

"Перш за все, це була значуща перемога для України, і я не можу не вітати мужність, рішучість і боєздатність українського народу і українських військових. Я маю на увазі, вони дійсно були приголомшливими", – зазначив Байден, пообіцявши, що США і далі будуть підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен під час спілкування з журналістами на саміті "Великої двадцятки" заявила, що США продовжують вводити санкції проти всіх, хто допомагає Росії вести збройну агресію проти України. Вона зазначила, що Штати готуються реалізувати обмеження проти транснаціональної мережі людей і компаній, які допомагали РФ купувати військові технології та обладнання.

Крім того, напередодні саміту президент США Джо Байден провів першу зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Під час бесіди вони поговорили і про Україну.

"Президент Байден згадав жорстоку війну Росії проти України та безвідповідальні погрози Росії застосувати ядерну зброю. Президент Байден і очільник Сі підтвердили свою згоду з тим, що ядерна війна ніколи не повинна вестися, і що її не можна виграти, і відзначили свою незгоду із застосуванням або загрозою застосування ядерної зброї в Україні", – зазначили в заяві Білого дому.

Примітно, що голова Громадської ліги "Україна-НАТО" Сергій Джердж вважає, що Україна стане головною темою саміту G20. Він підкреслив, що війна Росії проти України призвела до зростання цін на продукти в усьому світі.

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