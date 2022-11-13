Він зазначив, що майбутній саміт не буде звичайним.

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак має намір "кинути виклик" російському президенту Володимиру Путіну на саміті G20 в Індонезії.

За словами Сунака, війна Путіна в Україні викликала спустошення в усьому світі, знищуючи життя і вкидаючи міжнародну економіку в хаос, передає The Daily Telegraph

"Цей саміт G20 не буде звичайною справою. Ми викличемо путінський режим і викриємо їхнє презирство до того типу міжнародного співробітництва та поваги до суверенітету, які представляють форуми G20" , – зазначив він.

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Також Сунак наголосив, що на відміну від Росії, Британія та союзники працюватимуть разом, аби вирішити світові проблеми.

Саміт G20 в Індонезії

Саміт лідерів країн "Великої двадцятки" пройде 15-16 листопада на острові Балі.

Президент Індонезії Джоко Відодо ще навесні запросив на саміт президента України Володимира Зеленського і російського диктатора Володимира Путіна.

До участі в саміті запросили також й низку інших держав, зокрема ОАЕ та Україну. Нещодавно речник президента України повідомив, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G20, наймовірніше - в онлайн-форматі.

А днями стало відомо, що Путіна на саміті не буде. Ззамість нього Москва відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

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