Глава китайського МЗС змушений пропустити кілька найважливіших зустрічей через погіршення здоров'я.

Міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган різко захворів після зустрічі з представником Росії в Пекіні. Про це пише Reuters.

Китайський міністр повинен був взяти участь у дипломатичній зустрічі в Індонезії на цьому тижні, але замість нього в Джакарту поїде завідувач канцелярією комісії ЦК КПК у закордонних справах Ван І. Wе вже підтвердила офіційний спікер МЗС Китаю Ван Веньбінь.

"Державний секретар і міністр закордонних справ Цинь Ган не може бути присутнім на цій міністерській зустрічі АСЕАН [в Джакарті] за станом здоров'я", — заявила Ван Веньбінь, не уточнивши деталей.

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Цинь повинен був зустрітися з главою зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозепом Боррелем минулого тижня в Пекіні, але на прохання Китаю зустріч раптово відклали на невизначений термін.

Востаннє 57-річний міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган з'являвся на публіці 25 червня в Пекіні після зустрічі з офіційними представниками Росії, Шрі-Ланки та В'єтнаму. Що за проблеми зі здоров'ям виникли у китайського міністра, не уточнюється.

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За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, останнім часом у Китаю виникає все більше проблем з підтриманням специфічної позиції з питання війни в Україні. Пекін одночасно намагається демонструвати свій нейтралітет, але в той же час явно підіграє Росії.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що китайські компанії поставляли в Росію збройовий порох для виробництва боєприпасів. Барнаульський патронний завод в РФ отримав з Китаю порох, якого вистачить для виробництва понад 80 млн патронів.

Водночас Китай вигнав Росію зі спільного проекту з розробки далекомагістрального пасажирського авіалайнера. Через певні розбіжності між Пекіном і Москвою добудовувати "конкурента Боїнгу" китайці будуть самі.

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