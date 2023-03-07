Голова МЗС Китаю заявив, що Пекін не надавав зброю жодній зі сторін у війні РФ проти України і назвав такі звинувачення "абсолютно неприйнятними".

Міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган прирівняв будь-яку можливу майбутню військову підтримку Пекіном війни Росії в Україні із продажем зброї США самоврядному острову Тайвань.

Про це пишуть CNN і Reuters. "Чому США просять Китай не постачати зброю Росії, у той час як, вони продовжують продавати зброю Тайваню?"- запитав Цинь Ган під час прес-конференції.

Глава МЗС Китаю назвав "абсурдним" втручання високопосадовців США у питання про Тайвань, який, за його словами, є "справою китайського народу". "Жодна інша країна не має права втручатися в це", - підкреслив Цинь Ган.

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Китайський дипломат також підтвердив давню позицію Пекіна, відмовившись виключати застосування сили для взяття Тайваню під свій контроль.

"Ми продовжимо працювати з найбільшою щирістю і докладемо всіх зусиль для досягнення мирного возз'єднання. Тим часом, ми залишаємо за собою можливість вжити всіх необхідних заходів", - сказав він.

Що стосується російсько-української війни, Цинь заявив, що "Китай не створював кризу, він не є стороною кризи і не надав зброї жодній зі сторін", попри попередження офіційних осіб США про наслідки для Китаю, якщо він направить летальну допомогу Росії.

"Китай завжди виносить власні судження і приймає рішення по цій позиції незалежно, виходячи із суті питання. Між війною і миром ми обрали мир; між санкціями і діалогом ми обрали діалог; між роздмухуванням полум'я і зниженням градуса ми вибрали останнє", - сказав Цинь.

Він додав, що звинувачення, розмови про санкції та погрози щодо Китаю через поставки зброї Росії, яких не було, є "абсолютно неприйнятними".

Війна в Україні - китайська зброя для Росії

Спроби Пекіна представити себе миротворцем у війні Росії проти України були серйозно підірвані його відмовою визнати характер конфлікту. Пекін досі уникав називати дії РФ "вторгненням", а також дипломатично і економічно підтримував Москву.

На початку року адміністрація президента США Джо Байдена висловила Китаю стурбованість через те, що китайські компанії продають Росії нелетальне обладнання, яке використовується на війні проти України. Зокрема, йшлося про бронежилети та каски.

Пізніше видання CNN повідомило про "тривожні" сигнали, що Китай нібито веде подвійну гру та готується таємно постачати летальну зброю до Росії.

Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Китай про серйозні наслідки у випадку передачі Росії летальної зброї для застосування в Україні. Постпред США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що надання Китаєм військової допомоги Росії стане "червоною лінією". У відповідь у МЗС Китаю заявили, що Сполучені Штати "не мають права читати лекції" у цьому питанні.

У Євросоюзі також застерегли Китай від поставок Росії озброєнь. Однак додали, що поки немає ніяких доказів того, що Китай планує це зробити.

Ситуація навколо Тайваню

Правляча комуністична партія Китаю вважає демократичний Тайвань частиною своєї території, попри те, що ніколи не контролювала його. Китайський лідер Сі Цзіньпін неодноразово відмовлявся виключати застосування сили при "возз'єднанні" його з материковим Китаєм.

Адмірал США Майкл Гільдей вважає, що конфлікт між Китаєм і Тайванем може початися найближчими роками. А генерал американських ВПС Майк Мініган прогнозує, що через конфлікт навколо Тайваню США та Китай, імовірно, розпочнуть війну в 2025 році. Хоча директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що Китай може готуватися до війни за Тайвань пізніше - у 2027 році.

Тим часом аналітики провели моделювання можливого конфлікту та дійшли висновку, що китайське вторгнення на Тайвань в 2026 році призведе до тисяч жертв серед китайських, американських, тайваньських і японських військ і навряд чи закінчиться перемогою Пекіна.

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