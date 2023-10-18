Вони утримують наразі не всіх захоплених в перший день війни заручників.

В ХАМАС готові відпустити полонених, яких бойовики захопили під час нападу на Ізраїль. Це стане можливим у разі припинення ударів по Сектору Гази.

Як розповіли NBC два джерела, ХАМАС готовий звільнити наявних заручників через годину після припинення ударів по Сектору Гази.

При цьому, за словами бойовиків, вони утримують не всіх захоплених в перший день війни заручників. Деякі з них нібито перебувають під контролем Ісламського джихаду, а деякі - у "випадкових опортуністів з Гази".

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Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2023 року терористичне угруповання ХАМАС напало на Ізраїль. Число підтверджених жертв атаки ХАМАС становить понад 1400 осіб. Серед них громадяни Ізраїлю, США, України, Таїланду, Франції та інших країн. Поранених більше 3,5 тисяч.

У відповідь Ізраїль розпочав операцію "Залізні мечі" - почав удари по території сектора Гази. У зв'язку з цим ХАМАС пригрозив стратити цивільних заручників.

Водночас прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху попередив, що Ізраїль планує знищити ХАМАС в секторі Гази.

У США заявили, що до вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль причетні Російська Федерація, Китай та Іран.

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