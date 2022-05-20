Голова МЗС Іспанії також підтримав нещодавню пропозицію президента Франції щодо створення політичної європейської спільноти нового типу.

Іспанія підтримує вступ України до Європейського Союзу і чекає на червневу доповідь Єврокомісії.

Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, повідомляє Reuters.

У червні Європейська комісія опублікує звіт про те, чи приймати заявку України на вступ до ЄС. Імовірно, це буде затяжним процесом, який уже викликає розбіжності всередині Євросоюзу.

Україна, до якої вторглася Росія, прагне швидкого вступу до ЄС, проти чого заперечують такі країни, як Нідерланди та Хорватія.

Однак Альбарес зазначив, що Іспанія підтримає прийняття України, якщо тільки у червневій доповіді Єврокомісії не буде заперечень щодо цього.

"Якщо звіт Європейської комісії буде схвальним, Іспанія підтримає прагнення України стати кандидатом, а потім глави держав і урядів зустрінуться, щоб обговорити шляхи цього", - сказав він.

Голова МЗС Іспанії також підтримав нещодавню пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо створення політичної європейської спільноти нового типу, яка дозволить приєднатися країнам поза блоком, зокрема Україні та Великій Британії.

"Європа має самовизначитися перед обличчям майбутніх викликів і майбутнього розширення, якщо це станеться. Ідея (Макрона) знаходиться в рамках цих роздумів, і Іспанія вітає все, що сприяє процесу європейської інтеграції", - сказав Альбарес.

Вступ України до ЄС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

8 квітня під час візиту до Києва фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС. Україна вже його заповнила й передала Євросоюзу.

Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС.

Зеленський сподівається, що у червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.

Тим часом президент Франції Емануель Макрон заявив, що вступ України до ЄС, швидше за все, займе "кілька років, можливо, кілька десятиліть". Він запропонував створити новий тип "європейської політичної спільноти", яка дозволить Україні та іншим країнам приєднатися до "основних європейських цінностей". Водночас Макрон зазначив, що приєднання до нього не гарантує майбутнє членство в ЄС.

В Офісі президента України розкритикували пропозицію "окремих західних політиків" створити альтернативу вступу нашої держави до Євросоюзу.

"Хороша міна при поганій грі - так виглядають спроби окремих західних політиків підмінити членство України в Європейському Союзі символічними форматами. Десятки тисяч українців заплатили своїм життям за європейський вибір не заради нової серії гри в наперстки. Україна повинна отримати статус країни-кандидата", - заявив Михайло Подоляк.

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