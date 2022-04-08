Євросоюз вже передав Києву опитувальник для отримання статусу кандидата.

Європейська комісія планує надати висновок щодо членства України в Європейському Союзі уже влітку.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона наголосила, що зазвичай на таке рішення потрібно роки.

"Наша мета – подати заявку України Європейській Раді цього літа", – розповіла вона.

Євросоюз вже передав Києву опитувальник для отримання статусу кандидата, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС.

Розгляд відповідей на опитувальник може тривати кілька місяців. Далі Європейська рада визнає державу кандидатом та ухвалює рішення про початок переговорів про вступ.

Наступний крок - переговори по пунктах договору щодо вступу до ЄС. Після успішного завершення переговорів Європейська рада консенсусом дає згоду на приєднання держави до ЄС, визначається дата вступу та проходять усі необхідні юридичні процедури. Держава-кандидат стає державою-членом ЄС.

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