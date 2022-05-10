Сьогодні Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

Сьогодні Україна передала Євросоюзу другу частину відповідей на спеціальний опитувальник для отримання статусу кандидата на членство в ЄС.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

"Сьогодні ми зробили ще один крок – дуже важливий і не просто формальний – на нашому шляху у Європейський Союз. Україна передала другу частину відповідей на спеціальний опитувальник, який має заповнити кожна країна, що прагне бути частиною ЄС. Зазвичай на це витрачаються місяці й місяці. Але ми зробили все за лічені тижні", - зазначив президент.

Він підкреслив, що цей документ містить тисячі сторінок.

"І саме сьогодні мав розмову про нашу європейську інтеграцію із Шарлем Мішелем - президентом Європейської Ради, Урсулою фон дер Ляєн – президентом Єврокомісії. Пані Урсула зазначила, що вражена швидкістю, з якою наші урядовці заповнили опитувальник. Я був радий почути від неї, що наша швидкість стимулює Єврокомісію діяти так само швидко", - сказав Зеленський.

Президент додав, що розраховує у червні отримати позитивну відповідь щодо набуття Україною статусу кандидата у члени ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

18 березня Зеленський за результатами розмови з президентом Єврокомісії повідомив, що висновок ЄК щодо заявки на членство буде підготовлено протягом кількох місяців.

8 квітня під час візиту до Києва президент Єврокомісії фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС.

15 квітня стало відомо про завершення роботи над першою частиною анкети-опитувальника.

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