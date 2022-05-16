Україна завершила заповнення другої і фінальної частини опитувальника для отримання статусу країни-кандидата на членство в ЄС.

Європейська комісія 8 або 15 червня представить свій висновок щодо заявки України, Молдови та Грузії на отримання статусу кандидата на вступ в Євросоюз.

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Статус "потенційного кандидата" для України є більш вірогідним і прийнятним для деяких країн-членів ЄС, що поміщає країну в один "кошик" із Боснією та Косовом", - написав Джозвяк.

Україна завершила заповнення другої і фінальної частини опитувальника для отримання статусу країни-кандидата на членство в ЄС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення щодо статусу кандидата для України є "тестом на щирість" і визначить майбутнє Європи.

Нагадаємо, 28 лютого, за 4 дні після початку російської агресії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС та висловила сподівання, що ЄС, зважаючи на обставини, зможе швидко розпочати процедуру.

18 березня Зеленський за результатами розмови з президентом Єврокомісії повідомив, що висновок ЄК щодо заявки на членство буде підготовлено протягом кількох місяців.

8 квітня під час візиту до Києва президент Єврокомісії фон дер Ляєн передала Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС.

Президент Володимир Зеленський розраховує у червні отримати позитивну відповідь щодо набуття Україною статусу кандидата у члени ЄС.

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