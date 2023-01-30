Також є ще пара країн, які Тегеран підозрює в повітряній атаці.

Уряд Тегерана розглядає Україну як можливого організатора повітряних ударів по критичній інфраструктурі, які трапилися в ніч на 29 січня.

Тоді по збройовим заводам в Ісфахані та інших провінціях були нанесені удари з повітря, ймовірно, безпілотниками.

Високопоставлене політичне джерело в іранській столиці повідомило, що Київ фігурує в числі потенційних винуватців події, пише Amwajmedia.

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Також обговорюється версія можливої причетності до повітряних атак Азербайджану, на чиє посольство в Тегерані нещодавно було скоєно напад.

Видання вказує, що в цій події також міг зіграти свою роль Ізраїль, хоча офіційно Тегеран поки що не звинуватив жодну з країн у події.

Раніше іранські ЗМІ поклали провину за подію на США та "ще одну країну", виключивши причетність Ізраїлю. Однак Вашингтон оскаржив це звинувачення, заявивши, що в повітряній атаці міг брати участь Ізраїль.

Реакція України на вибухи в Ірані

Нагадаємо, що в день атаки на іранські об'єкти інфраструктури радник глави Офісу президента Михайла Подоляка написав у своєму Twitter, що Іран не залишиться безкарним за допомогу Росії у війні проти України.

Такий коментар обурив Тегеран. У понеділок, 30 січня, Міністерство закордонних справ Ірану викликало тимчасового повіреного у справах України в Тегерані.

У відповідь на це речник МЗС України Олег Ніколенко у своїх соціальних мережах нагадав Ірану перську народну мудрість, яка стосується співпраці Тегерана з Російською Федерацією: "не роби іншому зла, і собі не нашкодиш".

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