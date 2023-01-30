У ніч на 29 січня на ряді військових об'єктів Ірану прогриміли вибухи.

Росія "рішуче засуджує" удари по оборонних підприємствах Ірану, йдеться у заяві МЗС РФ.

Російські дипломати стверджують, що атаки "потенційно здатні потягнути за собою неконтрольовану ескалацію" в регіоні. Москва закликає не зловтішатися з цього приводу.

"Подібні деструктивні дії можуть мати непередбачувані наслідки для миру і стабільності на Близькому Сході. Це повинні розуміти як організатори зухвалої вилазки і їхні покровителі, так і ті, хто зловтішається з цього приводу, марно сподіваючись на ослаблення Ірану", - пишуть в МЗС держави-агресора.

Росія зблизилася з підсанкційним режимом Ірану, щоб дістати від Тегерана сотні безпілотників-камікадзе. Ці БПЛА Москва використовує для ударів по цивільній інфраструктурі України.

Також ЗМІ писали, що Росія запитувала у Ірану сотні балістичних ракет. Щоправда, невідомо, чи надійшли вони російським військам.

Натомість, за інформацією американської розвідки, Тегеран звертався до РФ за допомогою у придбанні ядерних матеріалів та у виготовленні ядерного палива.

Удари по Ірану - що відомо

У ніч на 29 січня на ряді військових об'єктів Ірану пролунали вибухи, в тому числі на військовому складі у центральній провінції Ісфахан і центрі з виробництва боєприпасів. Також повідомлялося, що метою атаки був склад з балістичними ракетами.

Атака сталася на тлі напруженості між Іраном і Заходом через ядерну діяльність Тегерана і його поставок зброї, в тому числі далекобійних "безпілотників-камікадзе", для війни Росії проти України, а також декількох місяців антиурядових демонстрацій.

Даних про завдані збитки в Тегерані не розкривають. Проте вже відомо, що завод з виробництва дронів, якими Росія тероризує Україну, не постраждав.

ЗМІ почали поширювати чутки про причетність США та Ізраїлю, потім - "ще однієї країни", до удару по іранських військових потужностях. У Пентагоні причетність до нанесення ударів спростували.

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