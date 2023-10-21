Представник контрольованого ХАМАСом МОЗ заявив, що сім лікарень були "виведені з ладу".

За даними палестинського Міністерства охорони здоров'я, число загиблих у Секторі Гази з 7 жовтня зросло до 4385 осіб.

Сектор Газа продовжує піддаватися ізраїльським авіаударам, а агентства з надання допомоги попереджають, що в місцевих лікарнях майже закінчилося паливо і матеріали, пише CNN.

Представник контрольованого ХАМАСом МОЗ заявив, що сім лікарень і 21 центр первинної медико-санітарної допомоги були "виведені з ладу", а 64 медичних співробітника були вбиті.

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"На цьому етапі це абсолютно питання життя і смерті", - сказала CNN Авріл Бенуа, виконавчий директор "Лікарів без кордонів".

Війна в Ізраїлі 2023 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2023 року терористичне угрупування ХАМАС атакувало Ізраїль. В результаті раптового нападу загинуло понад 1200 осіб, переважно цивільних осіб. Близько 3000 осіб отримали поранення, у полон до сектора Гази були викрадені більше сотні людей. Офіційно підтверджено загибель 18 громадян України.

Після нападу Ізраїль розпочав операцію "Залізні мечі", здійснюючи удари по території сектора Гази. Також Ізраїль оголосив про повну блокаду гази, зокрема, перекрив подачу води та електрики.

Крім цього, ізраїльські лідери зібрали війська перед можливим наземним вторгненням. Армія оборони Ізраїлю мобілізувала понад 300 тисяч резервістів, прагнучи знищити ХАМАС і перешкодити йому здійснювати подальші напади на ізраїльську землю.

У своїй заяві президент США Джо Байден підтримав Ізраїль у війні проти ХАМАС, назвавши її життєво важливою для національної безпеки Америки. Але він попередив ізраїльський уряд не бути "засліпленим гнівом" і чітко розрізнив ХАМАС і палестинський народ, закликаючи захищати мирних жителів у Газі.

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