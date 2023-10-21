Переданого вантажу не вистачить для всіх людей.

Сьогодні вранці Єгипет відкрив на кордоні з Газою пункт пропуску "Рафах". Хоча очікувалось, що він працюватиме для евакуації іноземців, на територію регіону в'їхали 20 вантажівок з гуманітарною допомогою і після цього "Рафах" знову закрили.

Як повідомило катарське видання Al Jazeera, вантажівкам дозволили рухатися в район між Єгипетськими воротами та Палестинськими воротами. Допомогу планують перевантажити на транспорт ООН та відвести на їх склади, звідки її розповсюджуватимуть по сектору Гази.

За словами доцента кафедри Близького Сходу в Університеті Хамада Бін Халіфи в Досі Марка Оуена Джонса, така кількість допомоги є "абсолютно незначною".

"Близько 100 000 тонн допомоги вистачить, щоб утримувати півмільйона людей протягом тижня. Якщо взяти до уваги, що в Газі два мільйони людей і лише частина цієї допомоги проходить, що це дасть?", — обурений він.

Джонс пояснив, що важливо отримувати гуманітарну допомогу, проте "проблематично" сприймати це як перемогу Гази, адже в місті вже вичерпані запаси. Наданий вантаж може тільки підтримати певний рівень "полегшення страждань".

Вказується, що вантажівки з гуманітарною допомогою не містять пального. Це при тому, що у Газі п'ять лікарень повністю перестали функціонувати, а ще дві працюють з низьким запасом палива.

За повідомленням ВООЗ, гуманітарна допомога для Гази містить ліки та інші медичні засоби проти травм для 1200 людей. Також туди увійшли портативні травматичні сумки для стабілізації на місці для 235 поранених, медикаменти для людей з хронічними захворюваннями (для 1500 осіб), основні ліки та засоби медичного призначення для 300 тисяч людей. Їх доставлять протягом трьох місяців. Також ВООЗ передає хірургічні інструменти та обладнання для тисячі осіб, дезінфікуючі засоби, антибіотики, цистерни з водою та намети.

"ВООЗ співпрацює з товариствами Червоного Півмісяця Єгипту та Палестини, щоб забезпечити безпечне проходження цих критично важливих матеріалів і їх доставку до лікарень і медичних установ", — зазначається у повідомленні.

У організації знають, що поставки гуманітарної допомоги навряд чи задовільнять потреби місцевих жителів, оскільки "військові дії продовжують зростати".

Війна Ізраїлю проти ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, 7 жовтня бойовики ХАМАС в секторі Гази обстріляли Ізраїль та вдерлися на його територію. Там бойовики вбивали людей, брали полонених та займалися грабунком.

Ізраїль провів зачистку від терористів на своїй території, а потім оголосив про повну блокаду Гази. Протягом 10 днів армія Ізраїлю безперервно завдавала авіаційних ударів по Газі.

Міністерство охорони здоров’я Палестини повідомило про загибель близько 3000 людей.

Попри це Ізраїль вирішив провести ще й наземну операцію. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант вже пообіцяв, що бійці ізраїльської армії скоро побачать сектор Газа з середини.

США і європейські уряди за посередництва Катару переконують Ізраїль відкласти вторгнення в сектор Газа, щоб спробувати умовити ХАМАС звільнити заручників.

Вас також можуть зацікавити новини: